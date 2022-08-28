本地Fund佬抱團搞慈善晚宴　蔡金強「劇透」通脹買此股或輸到反艇

市況低迷，港股近排每日成交連續半個月少過千億，徘徊於兩萬點，一個「悶」字！基金界今年投資回報難免縮水，但無損佢哋做善事嘅熱忱。

溫多娜早前就收到一個活動邀請，一班散戶「熟口熟面」嘅基金經理，包括蔡金強﹙Oscar﹚、區偉志﹙Alex﹚、陳華德﹙Walter﹚、鐘富榮﹙Will﹚、李浩德及洪龍荃﹙Larry﹚下月8日將搞個慈善晚宴，講下宏觀市況，大派操盤策略，呢幾位星級專家仲會「坐鎮」每一枱，與粉絲近距離交流。

籌款所得，也十分有意義，將會捐畀嶺南大學作教育基金，幫助對象須有三個條件，一是成績好，二是家庭經濟較困難，三是家庭第一位大學生，贊助佢哋交流、實習等，提升自信心、溝通能力，省靚個CV。

本地金融界從業員「抱團」做慈善。左起Fonia、李浩德、Walter、Alex及Oscar。﹙Fonia提供相片﹚

「小金人」斷言環球經濟將衰退

呢個慈善晚宴，人稱「小金人」的星級基金經理蔡金強可謂「擔大旗」，事關向來口才了得嘅佢係主講人。個市咁難炒，會唔會無咩嘢講呢？小金人好淡定咁話，宏觀大把嘢講，仲叫大家有定心理準備，未來幾年全球出現衰退或經濟危機嘅機會極大，「其實已經進行中，俄烏戰爭後，滯脹一直延續至今，已經去到後半段，明年美國、中國、歐洲及日本四大經濟體都會先後步入衰退！」

小金人跟住苦口婆心地勸誡，唔好「屁股決定腦袋」，因為自己買咗股票，就「感覺」通脹好快緩和，美聯儲將停止加息，甚至掉頭減息，「今次通脹唔係咁簡單，唔只係能源問題，通脹已進入工資體系，工資壓力令服務及其他嘢都貴咗，加息也令房租上升，鮑威爾係央行年會講得好清楚，第一要務係抗通脹！」

溫多娜聽完，心都實埋，咁即係可以「收檔」？非也，小金人向來積極，佢都會講下點樣配置股、債、黃金、加密貨幣、現金及樓呢六樣資產，仲提醒好多嘢都變咗，用傳統方法應對可能會輸到「趴喺度」，「黃金係避險工具，根本是個美麗的誤會，而抗通脹買收息股，例如中電﹙0002﹚、煤氣﹙0003﹚，可以輸到你反艇！」

本地金融圈齊出錢出力

聽到呢度係咪意猶未盡呢？由於晚宴是籌款目的，溫多娜不能「劇透」太多。發起今次活動嘅機構係Investment chat for charity，成立約莫兩年，十大傑青黃仰芳﹙Fonia﹚係搞手之一，佢本身都係金融人，Fonia同溫多娜講，果時新冠疫情剛剛爆發，眼見好多人都好受影響，於是聯同Alex、Oscar、Walter等成立咗呢個組織，希望動員本地金融圈為社會出一分力，現時核心成員已升至14人，主要有基金經理、年輕分析師及捐款人。

今年2月第五波疫情大爆發，3個月左右，Investment chat for charity就組織咗十多場社區活動，幫助長者及基層家庭，例如派發食物券及抗疫物資。Fonia仲借機讚一讚小金人，話佢好有號召力，今年3月出席網台節目呼籲人捐款，一下子籌到40萬， 加埋其他經理出力，另外籌到50多萬。「好感動，你都知啦，呢班基金經理日頭港股，夜晚美股，真係好忙！依家出錢出力，叫埋家人做義工之餘，仲呼籲朋友、客戶支持，都係睇到社會要多啲正能量。」

小金人感慨話，呢幾年香港社會十分不愉快，是三十、四十年以來最低沈時期，做得幾多得幾多，「我好反對齋talk，就算係沙灘執垃圾都係有意義嘅行為！」佢話，自己主要係幫老人家及大學生，前者較弱勢，後者係香港未來，「社會一定有後生仔，要幫佢地融入社會，我好信知識改變命運，有錢有知識有能力去到非洲都受歡迎，無錢無知識去瑞士都折墮！」