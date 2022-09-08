中信里昂高層據報將離職　傳曾建議於新加坡舉行實體投資者會議

據《彭博》報道，中信證券企業關係及客戶戰略主管Kai Kaufmann即將離職。他早前曾提出在新加坡現場召開旗艦投資者論壇，而遭到北京高層批評。

報道指出中信里昂媒體代表並無回覆置評請求，而Kai Kaufmann則不予評論。

報道引述消息指出，Kai Kaufmann在今年8月被要求離職。之前提交計劃建議在新加坡而非於香港舉行投資者論壇。涉及費用亦較用視頻形式舉行高出3倍多。

花費或較視視會議高4倍

消息人士指出月，業內舉辦一場大型投資者會議一般而言須花費300至500萬美元，若以視頻方式舉行會議，費用約為100萬美元。中信證券是否批准預算明年召開現場會議，目前仍未知。不過建議在新加坡而非於香港舉辦，或是建議遭到反對原因之一。

中信里昂每年舉行的投資者論壇，為本地金融圈期待活動之一。過往曾邀請美國前總統克林頓﹑聯儲局前主席格林斯潘及男星佐治古尼出席。該論壇會在今年9月13至16日舉行。

母企擬對中信里昂團隊進行重組

Kai Kaufmann於2019年由德銀加入中信里昂，負責公司聯絡及客戶戰略。有消息人士指出，除辭退Kai Kaufmann外，中信證券亦將團隊進行重組，將聯絡團隊及研究部合併，將客戶戰略團隊與銷售合併。