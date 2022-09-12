新地：中秋節長周末假期　旗下15個商場人流及生意按年升15%

新地（0016）表示，旗下15個商場於3天的中秋節長周末假期，商場人流及生意按年分別升15%。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，本地就業市場持續改善及政府電子消費券帶動，市民消費信心向好，促使更願意趁中秋到商場消遣過節，於9月10日至12日，新地十五大商場人流較去年同期升逾15%。當中以餐飲、電子產品及珠寶手錶較受惠，平均生意按年升10%至15%。

餐飲方面，隨著接種疫苗市民增加，又適逢今年中秋節正日碰巧星期六，連帶午市、晚市均近乎滿座，鄰近住宅區的商場餐飲最見受惠。唯近日防疫政策有所收緊，不少顧客因而減少逾8人聚會，轉為在非中式餐廳訂枱，並以6至8人家庭客聚餐為主。

晚市消費平均最多達4,000元

她指出，為彌補大枱訂位減少的損失，不少餐廳限每輪用餐1.5小時，冀加快翻枱次數，晚市消費平均達3,000元至4,000元；電子產品方面，由於即將發售兩款新型號手機，掀起預訂搶購熱潮，潮流家電如新款8K電視及空氣清新機為暢銷產品。珠寶手錶方面，因年尾嫁娶加上金價回落，帶動龍鳳手鐲及金飾銷情理想。

展望下半年，她估計，就業率和市民收入持續改善，加上10月政府電子消費券即將發放第二浪，料可再度刺激消費，預料市面氣氛會持續向好。

新地旗下15大商場包括apm、大埔超級城、世貿中心、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、置富南區廣場、利港商場、開心廣場、翠怡商場、美景商場、新葵興廣場、形薈及本舍。