新創建工作影子計劃　三大高管齊撐場　CEO讚做到雙贏│溫多娜

年輕人是一個社會的未來，如何令佢地向上流，十分重要。溫多娜知道，好多企業都會搞下活動，讓大學生早啲了解職場，為未來做好準備，而新創建在剛過去嘅暑假亦都推出「C-suite工作影子」，竟然出動到公司三大巨頭，則十分難得。

做得管理層，忙就必然，但集團行政總裁 (CEO) 馬紹祥、首席營運總監 (COO)何智恒及首席財務總監 (CFO)林戰卻百忙抽空，讓三位大學生擔當「工作影子」，近距離觀察佢哋日常工作，並真誠對話。同時間，三位高管也借機了解年青人所憂所想，分享工作樂趣與生活點滴，故到教學相長。

呢三位幸運的大學生，都係來自香港都會大學嘅四年級學生，除了分別擔當CEO、COO及CFO的工作影子之外，佢地亦有到會展中心與亞洲貨櫃物流中心參觀，了解新創建旗下會展管理的運作，以及物流業發展前景。

佢地同溫多娜講，今次體驗十分難忘，活動內容豐富充實，管理層傾囊相授之外，亦安排同事擔任導師，指導完成各項工作，增加實戰經驗，擴闊眼界。

新創建行政總裁馬紹祥就同溫多娜講，活動期間，管理層有機會與年青人對話交流，了解到時下年青人所憂所想，亦有助公司將來吸納新血時，作出適當調整，活動讓大家都有所得著。 一個活動，做到教學相長，企業與學生同得益，十分難得！