私募股權論壇移師星洲　料破紀錄吸千人參與　酒店房價創十年最高

本港防疫隔離政策下，11月金融高峰會能否順利舉行備受關注，於此同時，據外電消息稱，新加坡本月將舉行多項金融論壇，吸納大批交易員、基金經理及企業首席執行官前往當地，當中往年在本港舉行的私募股權會議SuperReturn Asia，料將有約1,000名企業高層參與，創活動舉辦以來記錄。當地多個行業生意興隆，酒店房價達到十年來的最高水平，會議場地已經預訂了數週，餐廳也擠滿了人。

SuperReturn Asia會議本月舉行

據《路透》報導，往年在本港舉行的多項投資論壇，受到防控隔離措施影響，而轉移至新加坡或改為線上舉行，當中包括SuperReturn Asia。該會議將於本月一連四日舉行，料將有來自 40 多個國家或地區企業高層參與，而 2019 年在本港舉行時約為800 人。

本月在新加坡舉行的其他會議包括由美國億萬富翁Michael Milken的智囊團主辦的亞洲峰會、福布斯全球 CEO 會議和 Token2049，該加密貨幣活動也將首次在該市舉行。

這些會議為來自印度和中國的投資者以及主權財富基金提供了交流機會，來自凱雷集團、太平洋投資管理和富蘭克林鄧普頓等投資巨頭的高管將出席。印度和東南亞的初創公司以及來自加密貨幣交易所OKX和FTX的代表也將出席。

新冠防控隔離措施繼續阻礙香港舉行的大型面對面聚會，但新加坡已基本恢復到大流行前的生活，上個月放鬆了室內口罩規定。隨著 F1 夜間比賽在中斷兩年後於 9 月底恢復，新加坡的旅遊業也將激增。正在組織的其他主要旅遊活動包括Maroon 5和Guns N' Roses 於11月舉辦的音樂會。

除了新加坡，另外兩座國際金融城市紐約及倫敦，也已恢復疫情大流行前的狀態，紐約也有大型商業聚會，倫敦的面對面聚會也基本恢復到大流行前的水平，儘管規模較小的活動比大型的多日會議更常見。