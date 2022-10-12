世茂向信達及五礦出售南京綜合項目45%權益　涉資17.5億元人民幣

世茂（0813）公布以17.5億元（人民幣‧下同），出售位於南京的綜合混合用途物業發展項目45%，買家為信達（1357）旗下的信達資本，及五礦資本（上海﹕600390）旗下的五礦國際。

世茂指出該項目位於南京市棲霞區堯化街道興智科技城的綜合混合用途物業發展項目，項目佔地面積為22.61萬平方米，包括地下空間2.64萬平方米，包含住宅﹑商業及寫字樓及社交與綠地空間。發展項目分為不同階段進行，目前正在施工，項目一小部份已取得預售許可證。

公司指出在今年1月11日發出的公告，已指出或會考慮出售其若干物業以降低負債。進行出售事項為降低負債其中一項措施。

世茂受到財務壓力影響，公司不時將手上項目出售。早前已出售位於西九龍的項目維港匯22.5%股權，在今年8月時將位於北京的項目售予潤地（1109），作價33億元。

世茂集团

在本月初時，世茂指出作為保護香港九龍大窩坪項目價值工作的一部分，集團於9月初成功與大華銀行就103億港元的貸款融資訂立融資協議，以取替原有項目貸款融資。

世茂指出，再融資安排旨在促進該項目的持續施工，其可能構成債務重組補充增信措施資產包的一部分。