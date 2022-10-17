信銀國際料今年香港GDP倒退0.3%至0.8%　最優惠利率終值高達6%

中信銀行（國際）發表最新經濟前景分析，該行預計中國今年全年經濟增長只有3%至3.5%，遠低於中央定下的5.5%增長目標。香港方面，該行預計今年很大機會錄得經濟衰退，料GDP按年倒退0.3%至0.8%。



中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，中國經濟在第二季見底後，第三季復甦力度溫和，房地產市場與疫情防控仍然是影響內地經濟表現的關鍵因素。考慮到外圍主要經濟體正陸續步向衰退，內地出口動力難免放緩，預計今年內地GDP將增長約3%至3.5%。

卓亮料今年本港經濟最多收縮0.8%。（資料圖片）

貨幣政策方面，卓亮預期整體方向仍傾向寬鬆，但整體物價、人民幣滙率、中美息差等因素，或限制貨幣政策的調整空間，預計未來進一步減息或降準的機會不大。

料二十大在經濟範疇不會有太大著墨

中國共產黨日前召開第二十次全國代表大會，卓亮認為二十大在經濟方面不會有太多著墨，料維持之前措施，繼續強調高質量發展、科技創新，或者會淡化經濟增長速度。

聯儲局每次加息 料港銀跟隨加P

至於今年香港經濟，中信銀行（國際）預期本港今年將錄得輕微倒退，幅度為0.3%至0.8%。卓亮稱，即使本地零售市道錄得改善，失業率有望穩步下降，但受累於出口表現，香港GDP顯著反彈或要留待明年。

利率環境方面，卓亮指由去年9月起本港銀行上調最優惠利率後，已全面展開加息周期，預料未來聯儲局每次加息後，港銀都會跟隨調升最優惠利率，但他相信上升幅度及空間相對有限。該行預計，今輪加息周期本港最優惠利率的終值約6%，相信不會完全「追落後」。

卓亮認為政府派發消費券，對本港經濟支持未必太大。（資料圖片）

被問到會否預期港府派發消費券刺激經濟，卓亮認為由於港府今年將錄得規模不小的赤字，相信在刺激經濟方面有一定限制，而且消費券對經濟的支持未必太大。他倒相信，只要港府進一步開放經濟，讓社會活動復常，對於本港經濟表現更持久有效。