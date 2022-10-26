積金評級：年內打工仔人均蝕6.2萬　逾兩成資金投資中港股票基金

強積金研究機構積金評級表示，截至今日（26日），強積金10月份的賬面投資虧損估計約為270億元（或相等於457萬名強積金成員每人賬面平均損失約5,900元），估計強積金今年以來賬面累計虧損約為2,860 億元，即每名強積金成員賬面損失約62,400元。

報告以「港股跌至13年新低 影響不容忽視」為題，指強積金最大的資產類別 － 香港及中國股票基金出現持續大幅下跌，正是強積金總資產下跌的主要原因；而港股目前正處於2009年水平，這個13年來的新低位令強積金可能錄得自2008年以來最差的年度表現，以「積金評級所有基金表現指數」作計算，2008年全年下跌27.35%。

報告指，計入強積金供款後，預計 10 月份強積金成員平均賬戶結餘將跌至約 206,000 港元，較上月減少約 5,000 港元，及比去年年底下跌約 51,700 港元。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，金融市場下跌並非強積金體系造成，而強積金制度仍然是高度穩健和安全的，但港股下跌對強積金成員的影響亦不容忽視，「香港及中國股票基金」是強積金最大的單一資產類別，約21%強積金成員資金均投資於中港股票基金，因此任何大幅拋售都會對強積金體系的退休資產造成重大影響。