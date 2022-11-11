內地實施5+3領港股飆逾1200點　專家﹕如復蘇持續大市可見2萬點

港股踏入11月後接連受到正面消息刺激，一洗10月頹風重上17300點。今日表現更是相當凌厲，在全日成交額增至逾1,800億元下，飆升1,244點。大市大幅高收，全周更進賬逾7%。在短短兩周內，恒指累升2,462點。

觸發今日港股急升，除卻上日美股急升外，更重要為內地公布放寬防疫限制。內地宣布密切接觸者的集中隔離天數及居家健康監測天數，由原來「7+3」放寬至「5+3」，同時取消入境航班熔斷機制，入境人員隔離安排亦由「7+3」調整「5+3」至「。凡此種種，皆讓市場人士憧憬內地將會逐步放寬防疫限制。

證券業人士更明言，現階段不宜對港股估頂；又認為內地經濟持續復蘇，恒指合理值為可見2萬點。



全日72隻成份股上揚

受到中美兩地先後公布利好消息帶動，73隻成份股中，僅神華（1088）平收，科技﹑消費及內房等多個行業的股份均上揚。當中內房股表現最突出，碧桂園（2007）升幅達34.9%，為全日表現最佳藍籌。隨其後為龍湖（0960），升幅達29.1%。物管股碧桂園服務（6098）亦升近21%。

科技股同樣為推動大市高收的功臣，京東（9618）﹑美團（3690）﹑騰訊（0700）及阿里（9988）均錄得逾1成升幅。

金融﹑內需及消費股亦獲投資者垂青，平保（2318）飆逾13%，李寧（2331）亦錄得逾1成升幅。

高盛料全面開關A股可升2成

港股在最近兩星期表現，足以讓投資者的陰霾暫時消除。畢竟美國消費者物價指數（CPI）升幅較預期慢，讓投資者憧憬聯儲局往後加息步伐將放慢。最令人感到振奮，為內地放寬防疫限制，促使市場人士期望內地在明年3月兩會後，可以全面通關，為經濟增長注入更大動力，亦成為股市近期重拾升勢原因。大行高盛於日前發報告，預料內地或會在明年第二季逐步開放，又認為若全面開放會刺激A股升2成。從大市報告及今日股市表現，正好反映出投資者對內地開關的期待何等熱切！

李慧芬﹕內地或兩會後全面通關

市場人士亦明言看好港股前景。高寶集團證券執行董事李慧芬指出，縱使由「7+3」調整至「5+3」看似差距不大，可是卻意味內地或在兩會後有可能全面關。她認為大市在14500點左右已見底之餘，收復17000點屬相當關鍵，17000點為大市自1989年展開升浪的支持位。可是後市能否再有大幅上揚，須視乎內地何時全面通關，以及聯儲局的加息周期是否已接近尾聲，及下月加息幅度調低至0.25厘或0.5厘。

她進一步指出在現階段投資者可以降低現金比重，增加股票投資，惟明言看好中港股市，看淡美股前景。除卻消費及零售等能受惠於通關的股份外，亦可以留意內房﹑電動車等股份，以及可以留意早年較受政策打壓的行業如科技股。

黃偉康﹕傳統汽車股可留意

安里控股主席兼行政總裁黃偉康認為，港股往後可以延續升勢。隨著內地防疫政策由「7+3」調整至「5+3」，認為內地將逐步開放，以進一步支持經濟，更預期至明年3月兩會後，有機會實現全面通關。他指出目前港股重上17000點大關，估值並非太高，而股市多數走在經濟前面3至6個月，不排除內地實施「5+3」後外資逐步重返內地。

被問及年底時大市可否上試19500點時，黃偉康指出隨著內地經濟逐步復蘇，認為2萬點為合理值。目前他預期明年內地經濟增長約5%，若屆時表現更為理想，港股表現可以更佳。

在談及哪些行業股份可以留意時，黃偉康認為傳統汽車股可以留意，又指出就算多隻科技股如騰訊（0700）等均已出現大幅反彈，可是與高位相比累計跌幅仍有近半。內房股方面，他指出內地尚有不少措施扶持該行業，相信往後仍有升幅，惟近期波動性較高。