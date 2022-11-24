曼聯名宿碧咸有機會成班主？　傳與其他投資者合作入主母會

英超球會曼聯周三（23日）發出聲明，指出大股東格拉沙家族研究賣盤，一時間市場人士揣測誰會入主該百年老店。據英國傳媒報道，指曼聯名宿之一﹑為球會6奪英超及一次稱霸歐聯的碧咸，對其他人士合作入主母會持開放態度。



傳拉格沙家族標價68億英鎊

據報碧咸對於與曼聯潛在買家合作持開放態度。其後不少媒體指出，其合作對象包括英國首富﹑自小已是曼聯球迷的拉特克利夫。

不過收購曼聯並非易事，有報道指出格拉沙家族為曼聯標價68億英鎊（約642億元），更有傳可達90億英鎊。底線價為45億英鎊。

消息又指出碧咸過去曾與多個投資早者接觸，以了解是否願意支持收購母會，可是相關談判一直未有進展。在曼聯效力多年的碧咸，則對合作持開放態度。

2012年，格拉沙家族為籌措資金，安排曼聯在紐約證券交易所上市。（Getty Images）

英國首富為曼聯多年球迷

至於拉特克利夫本人除了為曼聯多年擁躉外，在今年8月時亦曾與格拉沙接觸，希望未來可以全資擁有曼聯。當時其拉特克利夫發言人指出，對方作為曼聯球迷明白到球隊對曼徹斯特市的重要性，同時感到球隊是時候接受新生。

拉特克利夫本人除了是資深球迷外，本身亦是法甲球會尼市班主，並在今年較時間曾表示有意收購另一英超球會車路士，最終未能成功。