調查：62.5%本港外傭3年沒有回家　約三成受訪外傭將回鄉歡度聖誕

疫情持續三年，受限於防疫隔離政策等問題，有調查顯示，有62.5%外傭表示已有超過3年沒有回家探望家人。臨近聖誕，加上防疫政策逐步放寬，有31.2%受訪外傭表示，今年聖誕將會回家。



網上外傭配對中介公司 HelperChoice 日前訪問317位本港外傭，以了解她們於疫情放寬後的聖誕安排。

報告提到，在2021年同期，當時僱主需為外傭支付21天強制性酒店隔離的費用。由於這筆費用不是每位僱主都有能力負擔，導致大量外傭被困在本港度過聖誕節。今年，根據317份外傭問卷答覆中，有62.5%外傭表示已有超過3年沒有回家探望家人；18.6%已經離家有2至3年；5.4%離家1至2年；而13.6%去年已經回家探望家人。

受惠於放寬的防疫政策，有31.2%受訪外傭表示今年聖誕將會回家，而有5.4%聲稱她們現已回到家鄉享受聖誕假期。然而，仍有45.4%受訪者仍需留港度過節日。

六成受訪外傭獲僱主支付機票回鄉

HelperChoice總經理Mahee Leclerc 稱，非常高興看到約有三分之一的受訪外籍家庭傭工今年終於可以回家過聖誕，尤其是那些身為母親的外傭，她們已經超過3年沒有見到自己的孩子。

問卷答覆顯示，超過6成今年回家過聖誕的外傭，獲得僱主支付她們的機票，而28.9%獲僱主支付花紅津貼，讓她們可以擁有一個溫暖的聖誕。至於那些選擇今年不回家與家人過聖誕，有31.9%指出其僱主希望她們聖誕假期留在本港度過；亦有15.3%覺得機票太昂貴而無法負擔；11.8%受訪者反映政府的回港抗疫隔離措施成為阻礙她們回家的其中一個因素。