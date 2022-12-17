中港通關帶來機遇　想把握便須要做足準備功夫｜June Leung

從各方面的資料顯示，香港與內地逐步「通關」已非遙遙無期的事。教育界做好準備了嗎？中小企又做好了準備嗎？抑或是仍被困在後疫情時代的陰霾中？捱得過百年難遇的全球疫症煎熬，當然能要接得住百年難得的機遇。



現時國內有四所港人子弟學校：深圳培僑書院、廣州南沙民心港人子弟學校、廣州暨大港澳子弟學校、東莞暨大港澳子弟學校；還有附屬於深大師院國際高中的香港DSE課程，照顧港籍跨境高中學生的需要，以及分佈在北京、上海、福州等地兼考GCE A-Level 也考DSE的學生。由於「雙減」，有想為港籍子女轉跑道的家長必須跑到香港，以了解香港的升學途徑；受持續逾3年的疫情影響，導致直接溝通面談變得困難，因而讓不少內地背景為主、會分析有關香港升學事宜的抖音、小紅書、微信視頻號等內地網紅爆紅。

然而，家長總想在下決定之前來香港實地考察，包括了解他們最擔心的英文科究竟該如何銜接、如何申請入直資學校、國際學校是否適合；成人如何來港升讀碩士、博士；職專畢業生能否在香港讀銜接學士學位（ top -up degree）等一系列問題。香港的升學顧問在疫情前慣於接待國內家庭，但疫情三年之後是否接得住這批思想可能再不一樣的家長？以海外升學為例，以前國內海外升學目標國家以美國為主，現時英國、澳洲、德國、日本、韓國也在考慮之列；2020年底筆者到內地推廣DSE課程，當地家長及學生卻十居其九對相關資訊聞所未聞。現在莫說是在大灣區，即便是在哈爾濱亦已有人想在當地開辦DSE課程；這批教育大軍為了尋找出路，也定必會來港考察。

為迎接通關應作好前期準備

還有那些取得法國廚藝學校於大灣區專營權的香港初創、想在內地開拓寵物美容事業的日裔香港人、取得多項專利的腸道微生態的中大研究團隊等，無不蠢蠢欲動，更加不用說已經冰封三年的旅遊業。現在才開始準備迎接中港兩地通關已經有點遲，但遲到總比缺席好，國內的單位聯繫好了嗎？有關優惠港人的政策了解清楚了嗎？人才到位了嗎？只要有好的項目，資金永遠不會是最稀缺的資源。大家要動起來了。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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