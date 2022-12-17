聯儲局官員輪流放鷹　克利夫蘭儲銀總裁﹕息率或高於5.1厘

美國聯儲局已於本港時間周四（15日）凌晨公布議息結果，同時亦公布聯邦公開市場委員會（FOMC）的委員們，對未來息口走勢的點陣圖。據最新點陣圖顯示，當局預料未來一年聯邦基金利率中位數為5.1厘，較先前預測提高0.5厘。聯儲局主席鮑威爾亦在記者會上指出，會繼續對抗通脹。其他聯儲局官員的取態亦較鷹派。克利夫蘭聯儲銀行總裁梅斯特指出，當局會將利率升至較大部份官員預測更高的水平。



今年在FOMC擁有投票權的梅斯特指出，縱使聯儲局在年內已多次加息，卻仍有必要將利率進一步提高，以達致對經濟有偏緊的壓力水平，隨後利率會維持在較高水平，希望將通脹持續降溫。至於在明年並無投票的她，亦指出近期當地物價升幅有放緩跡象是好消息，但不足以反映出通脹見頂。

戴利支持較進取加息步伐

另一名地區聯儲銀行總裁，同樣預期聯儲局會繼續加息。在今﹑明兩年均並無投票權的三藩市聯儲銀行總裁戴利指出，現時距離聯儲局壓抑通脹目標仍有一段時間。她指出現時美國勞動市場仍失衡，又指出其本人在上月提出將利率升至5厘的看法，屬良好討論起點。她亦披露其本人是19名委員中，支持採取較進取加息的一派。

威廉斯﹕勞動市場出現緊張

至於永久擁有投票權﹑被視為聯儲局內第3號人物的紐約聯儲銀行總裁威廉斯指出，當地勞動市場緊張及其他因素，可能為物價帶來上升壓力，並在未來一段時間，為聯儲局提供加息理據。

威廉斯接受外電訪問時指出，數據顯示當地通脹已呈現放緩跡象，可是有明顯跡象顯示，勞動市場及更廣泛的核心服務領域仍存有供不應求現象，預料明年當地通脹介乎3至3.5%。當局真正問題在於，須採取措施讓通脹率降至2%；又指出現時尚未見到上世紀70年代，出現工資與物價螺旋式上升現象。

他亦指出目前未見到當地經濟出現衰退，惟增長會更加溫和，料明年經濟會出現輕微增長。