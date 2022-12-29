國泰：明起取消名古屋福岡航班　札幌航班每週減至5班機

國泰航空（0293）中午發聲明，指根據日本當局的最新建議，國泰航空可以確認其將能夠繼續運營飛往日本所有機場的航班，包括東京（成田和羽田）、大阪、名古屋、福岡和札幌。不過，根據日本當局要求，預訂12月30日起飛往福岡和札幌航班的客戶，必須聲明在出發前7天內沒有去過中國大陸。



國泰指，根據日本當局要求，預訂12月30日起飛往福岡和札幌航班的客戶，必須聲明在出發前7天內沒有去過中國大陸。而在機場辦理登機手續時，客戶將被要求籤署一份自我聲明表。 無法滿足此要求的乘客可選擇退票或改簽。

另外，由於航空公司不得增加超過其在 12 月 23 日至 29 日該星期已運作航班數目的基礎上，再額外增加航班，因此國泰航空每周只能營運合共65航班前往上述各航點。換言之，國泰需要削減約兩成原定於2023年1月份運作的日本航班。

明起飛往名古屋福岡航班將被取消

為了符合日本當局的要求，國泰將進行以下時間表更改，其中從香港飛往日本的航班， 從 12 月 30 日到另行通知，國泰將減少航班時刻表。所有飛往名古屋和福岡的航班將被取消。 飛往札幌的航班將從每週 7 班減少到 5 班（週一和周三的航班取消）。

此外，若干日子的CX500東京成田及CX502大阪航班將會取消。

對於從日本到香港的航班，由12月30日至2023年1月8日，國泰將按計劃營運所有定期航班，包括前往日本的不載客航班，以協助客戶返回香港。

從 1 月 9 日到另行通知，國泰將減少航班時刻表，從名古屋起飛的所有航班將被取消。 從札幌出發的航班將從每週 7 班減少到 5 班（從 1 月 11 日起取消週一和周三的航班）。此外，若干日子的CX501東京成田、CX503大阪及福岡航班亦將取消。

受航班取消影響乘客可轉移至可用航班

對於受航班取消影響的乘客，國泰會安排原定往來東京、大阪及札幌的顧客，乘搭其他航班，而往來名古屋的顧客將會改為乘搭大阪的航班。由於現時正值旅遊旺季，其他航班已經滿座，國泰將為往來福岡的受影響顧客提供全額退款。

國泰稱，直接透過國泰航空預訂航班的顧客，將在數日內收到載有更改航班詳情的電郵。直接透過國泰航空預訂往來福岡機票的顧客，可直接透過電郵的連結辧理退款。如顧客透過第三方預訂航班，請直接聯絡相關的旅行代理跟進。

公司又指，顧客現階段毋須致電顧客服務團隊直接查詢。