體育產業「錢」景秀麗　呢4項運動在港具商機｜June Leung

2022年十大傑青結果已經塵埃落定，並於上周進行頒獎典禮。今年得獎人士有8位，當中包括劍擊及乒乓球奧運獎牌得主等4位為運動員，即整體佔比高達一半。眾所周知，有50年歷史的傑青選舉舉辦單位為JCI國際青年商會香港總會，是一個商界組織。除了4位運動員，今屆當選傑青還有2位醫生、2位分別來自政商和公共及社會服務界別。由此反映，商界對演藝、康體、文化、藝術界別，以及相關產業的重視。



香港首位奧運金牌得主李麗珊曾於奪金一刻激動大呼「香港運動員不是垃圾」，因為她曾於出席國際賽事時，被外國運動員冷嘲熱諷地揶揄為「垃圾」。時至今日，社會人士已經開始意識到運動可以帶來無限商機，而且特首李家超也大力鼓勵市民勤做運動，其中今年8月7日的全民運動日，16位重要官員分別在各區現身參與康體活動，昔日的「垃圾」今日也許前途、身價已經不同。

不過，礙於香港「特殊」的環境氣氛與生活節奏，每每要齊集整隊做運動並不容易，如果要在平民百姓中推動，並成為生活一部份，往往需配合香港的獨有環境與市民習慣。以下幾種運動及其相關產業，如果政策得宜，投資得當，甚有前或「錢」途：

東京奧運乒乓球女團銅牌得主蘇慧音（Minnie）是首位經SALSA獲科大取錄的運動員，剛於9月正式展開理學Ａ組課程。

（1） 乒乓球

與其他球類相比，乒乓球佔地較少，而且去年東京奧運由李靜帶女團出戰歷史性贏得銅牌，傳承意義甚濃。把祖國的訓練系統在香港落地生根，使普通人也可打得一手好球，更能將運動融入生活，變成文化。

傅家俊即將在全英賽外圍賽亮相。（資料圖片／廖雁雄攝）

（2） 桌球

「波樓」於上世紀香港幾乎無處不在，但由於種種對桌球館牌照規則所限，正如「神奇小子」傅家俊所言，規定未滿16歲或身穿校服的青年不能在晚上8時至早上10時進入持牌桌球館的規例，是把桌球貼上「不良運動」標籤。若政府真心支持「桌球」成為有益運動，應該在政策上改良，而不是單單在紅館搞大師賽。

過去桌球室可能給人藏污納垢的感覺，但桌球並非不良活動；要禁，應該對正下藥，例如禁止在波樓飲酒、抽煙、賭博，而非禁止參與人的身份與其參與時間。如當局給予桌球「重生」的機會，相關的產業鏈包括教育、培訓與公開表演相信會活起來。

全港學界精英籃球賽：張振興對裘錦秋。（張倩儀攝）

（3） 籃球

講求團隊精神（team spirit）的籃球，本港幾乎每區、每間學校均有相關設施。純粹以消閒而言，半夜三更獨自一人都可以在燈火已滅的籃球場練習走籃、投籃，可見這是一項未必要成隊都可以進行的體育活動；出一身汗，練習眼界與身手，個人與團隊也可以。

2022香港霹靂舞代表隊選拔賽在奧海城舉行，單手撐地、頭轉、風車、背轉，每一下的舉手投足，途人看得目不轉睛。（葉詩敏攝）

（4） 霹靂舞（Breaking）

Breaking早前獲納入2024年巴黎奧運競賽。它從街頭產生而來，所以有街就可以跳街舞，因此這些「B boy」缺的從不是表演場地。香港的優勢在於人多而且密，隨時來個精彩的即席表演，馬上可以圍攏看熱鬧的人群，緣份到還可以Battle起來。今時今日還有機不離手的網民會把精彩片段放社交媒體推波助瀾，民間高手就此誕生。

還有甚麼建議？不妨在留言區討論一下，讓香港可以成為全民皆有自己喜歡的運動的城市。繁華鬧市也可以容下一大群有運動意識的健康人類。既然馬會投注站可以「總有一間喺左近」，相信與運動有關的場地、商店、生意亦可以遍地開花。有商機的地方就有人，有人的地方就有

商機。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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