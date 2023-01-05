MPF｜積金評級﹕去年整體蝕1869億元或15.7%　08年後最差

港股去年全年錄得15.5%跌幅，讓不少投資者及打工仔損手。從去年強積金表現便可得知，打工仔去年強積金賬戶「見紅」情況。積金評級指出，受到去年12月美股及環球股市下跌影響，全年強積金虧損1,869億元或15.66%，表現之差只僅次2008年，即金融危機爆發當年。



積金評級指出，計入強積金供款後，估計去年強積金成員平均賬戶結餘為22.95萬元，按年減少2.82萬元。經強積金供款緩衝後，至去年底本港強積金整體資產為1.049萬億元，全年跌11.2%。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，強積金成員可能對去年強積金投資表現感到失望，可是積金局去年發布「提高強積金計劃管治報告透明度的措施」，將令表現不佳的強積金計劃無所循形，反映監管機構願意在有需要時採取積極行動。

理柏﹕港股基金去年跌近17%

另一基金研究機構理柏公布，去年本港強積金虧損15.67%，是繼08年虧損26.02%以來最差的一年。

理柏又指出單計去年12月，強積金整體沒有賺蝕，不過基金表現各異，其中港股基金升6.25%，美股基金跌6.19%。

不過以全年計，股票基金普遍錄得逾1成跌幅，其中中華基金跌24.3%，港股基金跌16.67%。