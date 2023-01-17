國泰CEO林紹波﹕以往部份處事方式已難再具競爭力　須作改變

國泰（0293）行政總裁林紹波於短片內，向一眾員工指出國泰部份以往的處事方式，已不具競爭力，須要進行改變；又指出眾人在新一年通力合作，以服務香港市民及為公司創建更美好未來。



感謝員工過去3年的付出

他在短片內亦就員工在過去3年香港及公司的貢獻，以及促使各方能應對逆境，致由衷感謝。

他又指出員工過去於防疫措施，須要對閉環管理﹑不時在來回航班工作上加班及特定的內地航線運作。在過去2年，他與政府及監管機構會面，要求取消對國泰員工的限制，最終絕大部份措施已取消。

（國泰網站）

稱要肩負3項職責

林紹波指出，公司正重建業務，其本人常將員工記於心中，並擁有強烈的使命感，希望能在日益繁複及高度競爭的環境中，保障國泰及一眾員工。期望員工未來會對國泰工作感到驕傲，分享其成功﹑能獲得回報及在職業生涯中得到滿足。為了實踐以上目標，他須肩負起3項職責。第1項是香港重建成國際航空樞紐作出貢獻。在過去76年，國泰一直努力讓香港與內地及世界聯繫。可是這樣的地位絕非唾手便可得，需要每日付出努力才可以擁有。

第2是對香港及大灣區內的乘客負上責任。自爆發新冠肺炎以來，客戶一直希望再次踏上旅途，與家人﹑朋友及商業夥伴相聚。客戶可以選擇不同航空公司，因此透過可靠及讓乘客感到愜意的服務，希望國泰能繼續成為乘客首選。

至於第3項職責，是確保公司業務具競爭力及在財務上能持續。他指出在疫情大流行期間，環球有不少航空公司須進行重組，甚至申請破產，卻促使不少航空公司變得更健康，並更有意從國泰手上獲得客戶。至2025年香港機場的三跑系統會全面運作。前述種種均讓國泰進入新的競爭時刻，並且是較以往更劇烈的競爭。

處於新環境公司須作出轉變

林紹波指出若希望在新的挑戰環境下生存，須要在無論轉變無論如何艱鉅下，仍定必要更加要求自己做得更好及與以往不同。他明言過往國泰部份的處事方式，已不具競爭力，須要作出改變。有關轉變從2017年起，對總部及地區管理團隊進行調整，及於2020年作進一步重組。

林紹波指出展望新一年，這是重建的一年，希望能眾志成城為香港人服務，及為國泰建構更美好的未來，讓眾人日後可分享到成果。