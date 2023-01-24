風水報告料港股11月見頂　虎年MIRROR意外應驗　測三名人兔年運程

踏入兔年，《香港01》與各位讀者拜年！祝願大家財源廣進，金銀滿屋！



每年農曆新年，投資銀行中信里昂都會以另類的形式預測市場走勢，一如以往，中信里昂發表「風水報告」為港股、樓市，甚至名人，透過風水學預測運程。



在進入癸卯兔年的風水報告之前，先重溫去年中信里昂「水虎年」的風水報告。在港股市場，報告提到，屬「土雞」的恒生指數在壬寅虎年，當「水虎」與「土雞」相遇，為了避開爪牙，「土雞」會快速行動。

恒指將有一個「開門紅」，三月形勢轉下，之後穩定回升，在六月左右的夏季回升至高位。秋初長勢頓挫，九月跌至底位，「土雞」向上避開「水虎」，一路上升進入冬季，以高唱迎來新年。 中信里昂證券風水指數2022—壬寅虎年

除了股市走勢，報告每年都會為名人預測運程，而去年的目標對象便是香港最紅組合—MIRROR。值得留意，報告提到兩大重點，似乎「神預測」今年MIRROR的發展。

會不會再舉行大型演唱會？可能會發生某些法律糾紛，解決之道在於在年初就將所有細節理順。 2022 年，該組合可能會以某種創意方式沉寂一段時間，但他們已走過千山萬水，再趟過一條小河沒什麼大不了的。在他們表演時建議多關注安全，這將帶來可觀回報。 中信里昂證券風水指數2022—MIRROR虎年運程

>>>>>MIRROR 2022年7月28日演唱會嚴重事故<<<<<

風水報告成功預測大市走勢，以至MIRROR的「意外」動向，今年又怎樣看癸卯兔年？

如上文所指，恒生指數屬「土雞」，報告認為雞兔相衝，雞在兔年往往需要格外小心。這隻「土雞」會嘗試去啄看到的每一顆穀粒，中信預計全年有所增幅，但預測中隱藏了波動，因為月度預測無法直接顯示火在每一天的強勢影響。

兔子會滿地亂跳，但到了晚上，就會回到狹小安逸的兔籠中。如果打算隨波逐流，那麼要多準備點錢，並扣緊安全帶。 中信里昂證券風水指數2023—癸卯兔年

報告預測，恒指今年在年初一切順利，但預測3月會有一次短暫回調，然後恢復增長勢頭，直到夏末；5月運勢上佳。接下來的三個月將出現兩次下跌，11 月回彈，迎來全年最高位，最後迎來一個平穩而閒適的冬季。

中信里昂證券風水指數2023預湔港股癸卯兔年運勢，料11月將見全年高位。

正東正西忌動土 西北方最凶

本地房地產方面，中信里昂報告將香港劃分為九個不同方位，其中正北、正南都是「大吉」；中央、西南都是「吉」；西北及東北則為「凶」。

方位上，今年太歲落在正東，可謂忌在太歲頭上動土；而三煞在正西，同樣忌動土。至於五黃廉貞星飛臨的方位是西北方，此星是一顆病煞星，西北方可算是2023年最凶的方位。

中信里昂報告將香港劃分為九個不同方位，其中正北、正南都是「大吉」。

報告點評王嘉爾運程 1月中即惹韓迷怒罵

與往年一樣，中信里昂每年都會精選香港以至世界各地的名人，為其預測新一年運勢，而今年便有在韓團GOT7香港成員—王嘉爾（Jackson）。

王嘉爾出生於1994年3月28日，屬木狗。報告稱，王嘉爾涉足多個演藝領域，擁有高超的學習能力、藝術水準和身體質素，很難想像他會星途不順。然而，星宮多變。他的創意作品今年將獲得更多讚譽，但在職業方面，要小心不要對自己的設計過於自信，以及圈外人的吹毛求疵。

要應對這些挑戰，需要發揮出奧德修斯一樣的才智和堅持。木狗今年運勢很強，但守護天星可能會去吃個午餐，很久之後才歸來。如果忽然遇到大事，他應當求助於老一輩的智慧。對於個人之間的爭執，尤其是公開表現出來時，他需要多一些謹慎和耐心。 中信里昂證券風水指數2023—王嘉爾運程

值得留意的是，中信里昂的風水報告在1月上旬發布，是預測癸卯兔年的運程，但似乎未到兔年已有一些「先兆」。在1月中，王嘉爾在英國倫敦舉行《MAGIC MAN 世界巡迴演唱會》，過程中怒罵外國媒體關於對中國的不實報導。言論一出，雖然獲得廣大內地網友激讚，但同時引起韓國網民怒罵，斥他「以後別想再踏入K-POP了」。

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除了王嘉爾之外，報告亦為了俄烏戰爭中一大重要人物預測運程，他正是烏克蘭總統澤連斯基。

澤連斯基出生於1978年1月25日，屬土馬。報告提到，澤連斯基的工作星毫無障礙，因此不太可能丟掉工作。他的財運也很穩定，但私下或衍生的資金渠道可能會遇到問題，建議他直接控制這類事務，並保持克制。今年年初將出現一段低谷期，但同伴的幫助和持續的鍛練將確保他安然渡過。

國際人物之中，亦有去年登基的查爾斯三世。他出生於1948年11月14日，屬土鼠。報告指，查爾斯三世財務狀況將會變好，但英國的經濟將駐足不前，新加冕英王面臨的局面並不樂觀。