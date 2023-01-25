港股兔年可揚眉？　股評人盼挑戰25000點　4專家派利市股｜附名單

是日為大年初四，在此先向讀者們拜個年，祝願大家新一年股運亨通，身體健康。其實家庭圓滿與身體健康就是人生最大重要的財富，若兩者已兼得，生活自然會更容易感愜意。

去歲末，一句「虎（苦）盡甘來 兔（吐）氣揚眉」不時在友儕間相傳。這句話大玩食字之餘，更表達出不少人的心聲，亦相信投資者有同感。虎年的頭10個月，讓投資者確實苦不堪言，那麼在新一年，可否一吐去年烏氣兼且揚眉？

綜合4名專家的說法，大多認為港股在兔年有更佳表現，首個目標為22500點。同時亦指出，兔年的立春八字屬「木火」，認為屬於「木火」的行業股份，年內表現會較好。



過4個兔年恒指升跌各佔2次

兔年港股表現是否可以如兔子般跳得又高又遠？目前還是未知數，因為大市在明日（26日，大年初五）才啟市。參考過去4個兔年，恒指升跌次數各佔一半，並且走勢確實如兔子一樣，相當活潑好動，即相當波動，可是卻不一定向前飛躍！若當年處於升市，升幅最少70%（99年），75年兔年的升幅更達1倍。若跌市，幅度大約1成（87年跌1成﹑2011年兔年則跌15.9%）。

港股在癸卯兔年是升或是跌？專家認為港股今年可勝舊年，因為虎年港股表現實在太失色。於壬寅虎年，不利金融市場因素接踵而至，先有俄烏戰爭﹑繼而歐美等多個主要央行因高通脹問題大幅加息，引致市場流動性收緊，加上新冠肺炎疫情在多地出現新一輪爆發，內地多個地區宣布封城。適逢內地樓市情況進一步惡化，房企的經營條件更具挑戰，相關因素對金融市場及實體經濟皆帶來衝擊，港股亦因此拾級而下。在去年10月時，恒指創下2011年10月低見14597點，為2009年4月以來低位，亦較牛年最後一個交易日，下瀉9,205點或38.9%。這樣的市況下，不是「虎（苦）不堪言」是什麼？當然隨著內地調整防疫政策，更在虎年尾時宣布對外開關，帶動港股迎來一波超級反彈，以虎年最後一個交易日收市報22044點計算，即大市從低位累計反彈7,447點或51%。若投資者能把握到這波反彈，相信可以收復不少失地。

隨著明早港交所進行兔年啟市儀式，港股正式進入新一年。觀乎4名專家的看法，大市再進一步似乎非難事，國泰君安國際投資策劃師連敬涵預料大市全年反覆向好，可挑戰25000點。

連敬涵料大市可挑戰25000點

連敬涵預料恒指在兔年走勢可反覆向好。於虎年期間，港股受到疫情及內地經濟走勢等因素拖累，以致大市連續2年表現失色。雖然今年美國經濟或出現衰退，惟預期幅度屬於溫和，整體而言美股市底仍偏強；另一方面內地經濟正在復蘇，以及資金流入大中華區，就算美股出現調整相對港股整體影響有限，不排除今年大市今年可攀升至25000點。

被問及哪些股份可以留意時，他指出除航運股外，其餘大部份股份均具上升空間。其中體育用品股可從大型體育活動中逐步恢復舉辦情況下受惠；又指出除卻安踏（2020）外，其餘體育用品股如特步（1368）等只要在年初時完成去庫存行動，不排除相關行業股份表現可以跑贏大市。

岑智勇料屬木火行業表現會較佳

百惠證券策略師岑智勇若投資者在一整年（1月1日至12月31日）對恒生指數採取只買入及持有的策略，或未必太適合。他預期恒指會在農曆3至5月上揚，7至8月時走勢較波動，在其他月份表現較一般。整體而言投資者可以春季入市﹑夏天時獲利，在秋冬季可以收一收手；又不排除在整個兔年大市表現只屬「原地踏步」。他又指出2023年大市走勢或與2022年相近，全年高位或為23000點。

由於兔年的立春八字為「木火」，因此他預期今年屬火如互聯網﹑元宇宙及能源的行業，及屬木的行業如教育﹑造紙及農業等，會有較佳表現。

若是屬水的行業如航運及水資源等，兔年走勢會較辛苦。他進一步指出投資者對屬土及屬金的行業，如房地產及銀行業便要較小心。縱使內地政府接連放寬對房地產行業的調控措施，可是基本因素如銷售未見有改善，並不健康。

黃敏碩看好醫療設備股及零售股

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩預期，港股在兔年表現較虎年為佳，其中上半年表現會較突出，既與不少投資者的策略由「減持」轉為「增持」，同時內地經濟逐漸復常下，新舊經濟企業利潤均有改善空間。他表示大行早前將恒指在樂觀情景下的目標上調至27000點。

被問及哪些行業可以留意時，他表示服務業如零售及消費，以及能從通關受惠的行業，如保險及醫療護理等行業，均可以留意，特別是醫療及護理行業，因醫療服務較獲得消費者信任，在通關後會受惠，又表示較偏好兩隻從事醫療設備股份，分別為心通（2160）及微創（0853）。零售業則可以留意中免（1880），既是行業龍頭，佈局也屬全國性。

新經濟行業方面，他較偏好從事電商的企業如京東（9618）及阿里（9988），及從事視頻娛樂的企業如快手（1024）及嗶哩嗶哩（9626），反而對從事遊戲的企業有保留。無疑遊戲版號已恢復審批，可是仍對部份玩家的時長仍有限制。

他亦指出有部份行業投資者須留心，其中航運業便是其中之一。因為早年炒作已相當強勁，可是行業周期仍未回升，預料在上半年會較低迷，下半年才有望見底。手機設備行業則要留意產品需求何時恢復。

張智威看好港交所

信誠證券董事張智威指出，虎年港股飽歷多項負面因素，如俄烏戰爭及封城封關等情況，均於2022年出現，認為最壞時間已成過去。笑言虎年如苦年，但有望「苦盡甘來」，因此預料兔年大市走勢可如兔子一樣活潑，逐級跳上。他予大市首個目標價為22500點，料今年首季已有機會達標。

被問及利市股時，他指出由於港交所（0388）與大市走勢關連程度高，因此會視港交所為利市股，以跟足整個升勢。