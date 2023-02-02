總商會梁兆基倡派5000元消費券　兼分階段樓市撤辣

新一份《財政預算案》將於本月22日公佈，香港總商會今日（2日）建議派發不少於5,000元電子消費券、分階段取消額外印花稅（SSD）及雙倍印花稅（DSD）、向單一家族辦公室提供10%優惠稅率等。



香港總商會常務副主席陳瑞娟表示，在過去三年受疫情等因素打擊，本港經濟元氣大傷，仍處於起步階段，復原需要政府「幫一把」，推出消費券很重要，有助刺激本港經濟，又指上一輪消費券派發約320億元，幫助本地生產總值增長約1%。

香港總商會總裁梁兆基表示，雖然政府面臨赤字問題，派發消費券會構成一定壓力，但相信派發消費券能提早推動本港經濟活動，但建議派發消費券目的並不是恒常化，而本港經濟現況仍有需要，相信待經濟回復至正常後，相關政策的需要亦不大。

提出12個重點長遠發展領域

至於建議分階段取消SSD及DSD，梁兆基表示，當初鑑於樓市太熱，故推出相關措施冷卻樓市，惟已對市場造成一定影響，包括樓價扭曲等，對長遠供應亦有所影響，故提倡分階段取消，政府亦可以有時間、彈性地處理。

除了短期紓緩措施，總商會亦提多項長遠發展建議，涵蓋12個重點領域，包括招攬人才、吸引企業、大灣區、完善營商環境、金融市場及稅制等。