BTS經理人公司Hybe斥26億元　購少女時代所屬公司SM娛樂14.8%

韓國SM娛樂股權有變動，南韓男團BTS（防彈少年團）的經理人公司Hybe（前稱Big Hit Entertainment）公布，斥資4,228億韓圜（約26億元）收購SM娛樂大股東﹑有「K-pop教父」李秀滿持有的14.8%股份，成為該公司最大股東。



Hybe亦宣布將每股作價12萬韓圜，向SM娛樂小股東收購手上持有的股份。出價與收購李秀滿持股的作價一樣。Hype希望透過與小股東接洽，將持股比例增至25%，以取得真正經營權。

Hybe於聲明內指出，認同李秀滿的經營方向，未來會與SM合作，提升雙方在市場影響力。

SM聲言反對敵意收購

不過SM娛樂於聲明內明言反對所有敵意收購，又指出Hype收購會與讓SM娛樂及藝人一起追求的價值均被無視。目前公司第二大股東為韓國網絡營運商Kakao，持有9.05%股權。

SM娛樂由日前宣布李秀滿卸任總裁作人後，連日爆發內鬥消息，而李秀滿原來持有公司18.46%股權。

SM娛樂股價爆升

Hybe除擁有BTS外，亦有SEVENTEEN等藝人，SM旗下藝人包括東方神起及少女時代等。

Hybe今日高收，報19.91萬韓圜；SM娛樂則飆升16.45%，收市報11.47萬韓圜。