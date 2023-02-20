渣打一姐禤惠儀︰今年貸款有望恢復增長　求才若渴仍有數百空缺

渣打（2888）上周公布全年業績，港區貸款錄得倒退，渣打香港行政總裁禤惠儀接受訪問指，預期本財年會恢復增長，並提到關於內房的撥備已覆蓋大部分不良資產，期望明年無須再作同等的撥備。她預告，2023年淨息差有望進一步擴大，而RoTE亦可以更上一層樓。



禤惠儀形容去年整體業績「上半年艱難、下半年反彈」。受累於第五波疫情爆發，渣打香港在去年首兩季收入均錄得倒退，直至下半年才回復增長，在第三季及第四季分別回升21%及28%。全年計，渣打香港區收入按年上升8%。

渣打香港去年貸款額錄得4%跌幅，由891億元跌至854億元，跌幅高於本港銀行的平均跌幅3%。（資料圖片／盧翊銘攝）

渣打香港全年貸款倒退4% 今年有望恢復增長

2022年渣打香港貸款額錄得4%跌幅，由891億元跌至854億元，跌幅高於本港銀行的平均跌幅3%。禤惠儀解釋指，近五年經營環境困難，但只有去年錄得貸款倒退，原因是本港遇上「完美風暴」，利息急升、俄烏局勢、通關未明朗等因素，令去年市場貸款需求下跌。

展望今年貸款市場，禤惠儀相信即使息口持續高企，但市場信心恢復，資金尋求機會，她預計今年市場與渣打的貸款增長有望恢復正增長。

禤透露，去年下半年的增長恢復持續至今年上半年，年初至今仍然見到貸款增長，希望今年集團貸款增長與大市均有單位數增長。

隨著中國對內房給予政策支持，這些措施加上環境改善預期對行業未來有正面影響，渣打期望2023年不會有同樣的撥備水平。（中新社）

內房撥備充足 冀今年不會有同樣撥備水平

2022年渣打信貸撥備達5.79億元，較2021年同期大增逾一倍，同時令渣打香港的整體撥備增至6.17億元。禤惠儀稱，2021年的2.51億元及2022年的5.79億元的撥備之中，絕大部分都是與內房行業相關。她強調，集團增加貸款撥備不等於資產質素轉差，只是採更保守的做法。

禤重申，內房行業佔渣打整體貸款組合只有少於3%，對內房的撥備已覆蓋該行大部分不良資產。隨著中國對內房給予政策支持，這些措施加上環境改善預期對行業未來有正面影響，渣打期望2023年不會有同樣的撥備水平。她補充，渣打香港的內房貸款主要以國企（SOE）為主，民企（POE）佔小部分，集團會繼續保持精挑細選，維找良好貸款質素。

今年息差料再擴闊 RoTE持續改善

渣打集團去年淨息差擴大20基點至1.41%，禤惠儀透露，由於渣打香港是集團的最大貢獻者之一，活期及儲蓄存款（CASA）基礎最高，故淨息差增長較集團更佳，按年上升30基點。渣打香港2023年目標淨息差達1.75%-1.8%，預計渣打香港會同樣擴闊，但幅度未必及去年。

2022年渣打有形股東權益回報率（RoTE）達8%，按年上升120點子。渣打香港的RoTE為10%，最終達到12%。禤補充，撇除有關撥備影響，渣打香港的RoTE達到18%。隨著日後利息收入持續增長，加上財富管理業務在通關後恢復，貸款恢復增長、減少撥備等，預計2023年RoTE會繼續上升。

禤惠儀稱，渣打香港有約5,500至5,800個職位，現時空缺有約數百個，不少涉及金融科技、綠色金融、大灣區，以至一般客戶關係經理（RM）。（梁鵬威攝）

Mox 有望2024年達收支平衡

至於虛擬銀行業務方面，禤惠儀稱Mox Bank面世兩年多，整體表現理想，最新客戶數目達43萬，較去年底約40萬人，短短兩個月增長了約3萬。她認為Mox Bank上客情況不俗，而收入亦隨著產品多元而增長，存款去年增長50%，而貸款增長達600%。她解釋指，雖然增幅強勁是由於低基數效應所致，但增長勢頭良好，反映推出更多產品能夠帶動收入增長。

禤惠儀稱，由於虛擬銀行最大的成本在於起始的基礎建設，如今成本開始穩定，隨後產品類別增加，預計Mox Bank將於2024年達到收支平衡，現時走在正軌，勢頭良好。 不過，參考去年集團行政總裁溫拓思出席國際金融領袖投資峰會時表示，Mox最快2023年做到收支平衡，意味進度或較以往預計推遲。

去年起，特區政府強調要「搶人才」，渣打香港同樣面對缺乏人才的問題。禤惠儀稱，渣打香港有約5,500至5,800個職位，現時空缺有約數百個，不少涉及金融科技、綠色金融、大灣區，以至一般客戶關係經理（RM），希望今年能夠聘請300至500個，令人手增長約6%-8%。