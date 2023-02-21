信和中期少賺42%至24.6億　派息15仙　推將軍澳凱柏峰III等項目

信和置業（0083）公布截至去年12月底中期業績，撇除投資物業公平值變動的影響後，股東應佔基礎溢利為28.02億元，按年跌35.8%；計及投資物業重估虧損，股東應佔溢利為24.59億元，按年跌41.79%。公司宣布派中期息15仙。



公司指出期內應佔物業銷售總收入為38.99億元，又指出年內物業銷售收入主要來自出售何文田St. George’s Mansion等項目。

截至去年該公司未入賬合約銷售額逾182億元，當中49億元會在現財政年度下半年入賬。

公司亦指出在香港﹑內地﹑新加坡及澳洲悉尼擁有土地儲備合共2,020萬平方呎。

租金收入逾17億元

租賃業務方面，期內應佔租金收益為17.28億元，按年跌3.8%，與第5波疫情導致租金出現負增長，以及寫字樓出租率下跌有關。淨租金收益為14.8億元，按年跌4.9%，投資物業出租率為91.1%。

至於酒店業務方面，期內收入為6.92億元，按年增加180%，經營溢利為2.29億元，按年增加17.2倍。

擁有淨現金412億元

在業務報告內，顯示截至去年底擁有412億元淨現金。

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公司表示，在2023年將會推出多個新盤，提供應佔伙數合共2,077伙，包括將軍澳凱柏峰 III 涉644伙、元朗錦上路站柏瓏 III 涉680伙、中環ONE CENTRAL PLACE涉121伙、黃竹坑站第4期800伙，油塘通風樓項目634伙等。

信置主席黃志祥表示，預期加息周期壓力逐漸放緩及中國重新通關將為香港住宅市場提供支持，已為短期內營運環境正常化做好充分準備，同時著眼於長期可持續增長。集團財政穩健，加上可持續的業務增長策略，有助應對經濟環境的挑戰和把握機遇。