滙豐祈耀年：出售加拿大業務後派特別息　目的為補償股東

滙豐控股（0005）公布業績，指有信心⾃2023年起實現平均有形股本回報率⾄少達到12%的⽬標；2023及2024年的派息率定為50%，當中並無計及主要重⼤項⽬，並提前於2023年5⽉公布第⼀季業績時，考慮視乎適當的資⾦⽔平進⾏回購；亦擬⾃2023年第⼀季起恢復派發季度股息。

行政總裁祈耀年先後出席投資者及傳媒電話會議，他指，全年派息50美仙，已接近疫情前水平，而且過去派息比率遠高於目前50%的指引水平，集團可動用的資本將會更多。至於再度派發季息，祈耀年表示，正常情況下首三季股息將會持平，期末股息會較高，惟目前不會給予市場指引。

祈耀年表示，正常情況下首三季股息將會持平，期末股息會較高，惟目前不會給予市場指引。（資料圖片）

出售加拿大業務後派特別息 目的為補償股東

提到完成出售加拿大銀行業務的前提下，考慮派發每股0.21美元的特別息，他指，明白疫情期間暫停派股息，令零售股東受影響，管理層希望可補償股東，而派發特別息後的餘額，或會用於回購。

另外，業績提到，集團中、⻑期預期信貸損失提撥時，繼續採⽤平均貸款的30⾄40個基點範圍，但鑑於當前宏觀經濟的不利因素，預料今年預信貸損失提撥（ECL）將約為40個基點（包括轉撥⾄持作出售⽤途的貸款結⽋）。

祈耀年指，其估算僅至去年12月底，今年1月已見到市場有轉變，包括內地房地產市場有所改善，政府政策為市場提供流動性，經濟亦有反彈，香港市場亦近來復甦，而中東、印度等業務前景正面，不過其他地區經濟面臨挑戰，因此有關指引較為保守，未來會視乎情況再審視。

Georges Elhedery表示，無意更改淨利息收入指引。（線上會議圖片）

財務總監Georges Elhedery補充，環球其他地方存在高通脹、生活成本高，及高利率環境等問題，40個基點的ECL支出，亦有考慮上述環境影響。

至於今年淨利息收入指引為至少360億美元，少過市場預期的370億美元，Georges Elhedery指，雖然集團預期美國聯儲局或會再加一至兩次利率，每次加0.25厘，但考慮到顧客把存款轉為定存、同業競爭等情況，無意更改淨利息收入指引，又認為，港元拆息回落的情況屬暫時性，但亦對淨利息收入造成負面影響。