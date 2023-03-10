「名勝世界壹號」今啟航　總裁：高薪聘舊員工　斥數百萬美元裝修

以本港為母港的名勝世界郵輪旗下的「名勝世界壹號」今日（10日）舉行首航儀式，本月將以公海遊為主，下月2日起至10月29日更展開往返香港及高雄的雙母港航程，單是由香港前往高雄的航程就有100班次。郵輪業復常步伐如此迅速，名勝世界郵輪總裁吳明發指，有賴於舊員工重返郵輪行業。



「名勝世界壹號」前身為星夢郵輪旗下的「探索夢號」，去年受到星夢郵輪母公司雲頂香港清盤影響而停駛，及後轉手至名勝世界郵輪，並改名為「名勝世界壹號」，載客量有1,856人。「名勝世界壹號」來港前先於新加坡、馬來西亞開展公海遊行程，其後於3月8日回到啟德郵輪碼頭。

對於是次郵輪選擇以香港作為母港，名勝世界郵輪總裁吳明發表示，香港具有重要策略位置，不單有良好的基建設施，亦有不少國際航班往返世界各地，同時鄰近中國，除了有港客及內地客，亦能帶來國際旅客，對業務前景充滿信心。

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高薪聘舊員工

被問及如何跟上世界各地復常步伐，重振郵輪行業？吳明發表示，數年前已投資近400萬美元將「名勝世界壹號」重新裝修，將郵輪設施「年輕化」，同時注重以不同的主題活動吸引客人。

相對其他行業嚴重「缺人」的境況，郵輪擁有固定的1,200名員工，吳明發指，儘管不少員工在疫情期間轉行，但復常後仍願意回來郵輪行業，公司亦提供更好的薪酬招聘他們，目前將近九成都是舊員工。

他續指，疫情過後公司不會視來港開展業務為挑戰，反而視之為機會，因不少人在疫情期間都無出外，相信他們都渴望盡快到不同地方旅遊。再加上特區政府開展「你好，香港」宣傳活動非常進取。

冬季或再加入新航點

名勝世界郵輪銷售助理副總裁薛泳荃表示，今日首航的公海遊班次約兩周前已售罄，預計將有超過1,800人登船。至於3月份其他航次雖然仍有空缺，但帶有露台的房間預訂熱烈。

她又指，周五出發的班次最具吸引力，因為周末可吸引家庭、學校、商務等旅客，形容公海遊直至6月份都很「搶手」。另外，公司會繼續尋求與其他地方的業務合作，冬季或會再加入新航點。