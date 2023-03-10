友邦積極拓展內地市場　對今年整體新業務價值重拾增長感樂觀

友邦保險（1299）首席執行官兼總裁李源祥表示，內地是重要的市場，未來友邦將會持續擴張內地市場業務；又指出公司每年在內地1至2個省開展業務計劃不變。公司亦對今年整體新業務價值回復正增長感到樂觀。



積極擴張內地市場 代理人數增加31%

內地成為友邦第一大市場，第二為香港，泰國、新加坡和馬來西亞緊隨其後。隨著內地放寬防疫限制，友邦在內地的業務迎來強勁增長，增長由上年持續到至今；香港及澳門市場隨著逐步開關，受惠於內地旅客購買力，本地市場業績同時迎來反彈，香港對內地旅客的銷售額佔友邦保險總銷售額的10%；值得一提，其他市場方面，雖然友邦在澳洲、南韓、越南錄得跌幅，但印度等市場增長抵銷跌幅，印度合資公司Tata AIA life分銷下，造就52%增長，連續五年有雙位數升幅。

李源祥表示，隨著內地放寬防疫措施，新業務勢頭迅速恢復，並在2023年前兩個月新業務回正增長。友邦去年將湖北納入其銷售網絡後，該公司將於2023年與中國郵政儲蓄銀行（1658）合作在河南省開設一家新分公司。友邦認為郵儲行擁有龐大分銷網絡，可以接觸到超過6億客戶，這可以令友邦捉緊中產及富裕階層市場的增長機會。另外，友邦在天津、石家莊、四川及湖北的新業務皆有理想進展，新業務價值增長50%，活躍代理人數增加31%。

對於內地將組建國家金融監督管理總局。李源祥指出相關詳情有待內地公布，但認為新機構會更精簡﹑中央化及高效。公司每年在內地1至2個省份開展業務的計劃不變。

減值損失1億美元 23年首兩月銷售額增加

友邦保險淨利潤在2022年下跌96% 至2.82億美元，即每股2.36 美元。其新業務價值（VONB）為30.92億美元，按年跌5%；隨著疫情的影響減退，新業務價值在下半年增長6%。另外，保費及收費收入約365.19億美元，按年減少1.63%，股東應佔純利2.82億美元，按年減少96.2%；每股盈利0.02美元，集團派末期股息每股113.4港仙，全年合共派息153.68港仙，上升5.3%。

友邦去年在投資組合中有大約8,000萬美元的減值，但這使IPO以來的總減值達到 1.05 億美元。原因在於，當時全球股票和債券因利率上升和俄羅斯入侵烏克蘭而動盪，導致集團投資組合有所虧損。友邦下半年的投資損失也從2022年上半年的47.9億美元減值，收窄至 5.99億美元。

去年友邦整體新業務價值跌4%，惟下半年已回復7%增長，並且在內地、香港，及三個主要東南亞市場在下半年都有增長。首席財務官鍾家富表示增長趨勢延續，又指出從首2月表現來看，對今年回復新業務增長感到樂觀。

利率增加提升產品吸引力

在談及利率上升對公司影響時，區域首席執行官及集團首席分銷總監陳榮聲表示，縱使美國聯儲局持續加息，但並不會影響長期儲蓄產品，反而公司進行調查發現，長期儲蓄產品的吸引力實際上上升了。由於息口增加只會影響短期儲蓄的利率，對於友邦專注的長期儲蓄保險利率並沒有影響，加上其集團亦沒有出售短期儲蓄保險，長期儲蓄保險利率穩定吸引客戶查詢，令到產品吸引力上升。

此外，息口上升，意味著當集團購買定息債券的收益亦會上升，投資回報增加，有利於公司長遠發展。

香港本地代理招聘工作同樣沒有落下，香港2022年活躍代理人數比起2021年上升。其中，代理人經理比2021年多出15%，代理人經理負責團隊招聘工作，意味著集團招聘的力量有所增加。