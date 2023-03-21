ESG｜英皇國際與Tesla合作　旗下5個商場設V3超級充電站

英皇國際集團宣佈與Tesla簽署「綠色運輸合作備忘錄」，參與升級Tesla V3超級充電站及最新目的地充電站計劃。

Tesla最新V3超級充電站及目的地充電站將在集團旗下共 5個商場及商廈項目陸續推行，第一階段包括淺水灣灘畔商場the pulse、屯門建發里主題複合式商廈Lane Up、北角健威坊商場、火炭穗禾苑和屯門新都商場等，共設55個充電器 ，當中包括18個超級充電裝置及 37個目的地充電器裝置。

楊政龍：料節約每年至少500萬公斤二氧化碳排放

英皇國際副主席楊政龍表示：「英皇國際一直透過高效能源管理實踐可持續發展的目標，我們很高興能夠與 Tesla香港達成這項重要的合作， 響應政府減碳減排的方向及政策， 雙方透過切實行動宣揚綠色運輸的理念。這項合作預計能夠為本地節約每年至少500萬公斤的二氧化碳排放，為商、住用戶及公眾提供最舒適便捷的智能生活模式，一同探索智慧未來。」

Tesla區域總監范菁怡女士表示 : 「 Tesla 一直以推動全球使用可持續能源為使命，透過推出不同全球暢銷的電動車產品及完善的充電網絡，為廣大香港車主打造更便捷流暢的電動車生活體驗。我們將會在 2023年積極繼續擴展 Tesla 的充電網絡，支援更多電動車車主。目前全港十八區均已覆蓋 Tesla 的充電網絡，隨著今次的合作落成，我們期望更多的合作夥伴加入我們一同推動可持續發展能源的未來。 」