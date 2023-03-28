Mastercard：港開關後旅客消費交易宗數翻倍　與餐飲品牌合作推廣

本港實施3年多的防疫措施，已於於去年底開始逐步放寬，旅客亦開始陸續回來。信用卡公司Mastercard中國區總裁常青，出席一個活動時表示，首兩個月本港通關不久，全球來港旅客的消費交易宗數按年已翻倍；至於線下交易亦按年增3倍，其中餐飲消費錄得4倍增幅。

Mastercard 香港及澳門總經理陳一芳就表示，疫情期間線上交易消費急增，加上市民對衛生的要求提升，減少接觸現金等，加上企業持續數碼化，即使線下的消費，亦會通過線上的方式，如在應用程序內下單同時付款，但在線下享用，線上、線下已成互補的關係。

Mastercard與本地餐飲集團LUBUDS合作，推出一系列優惠活動。（許世豪攝）

LUBUDS：年底生意回復到2018年的八成以上水平

出席同一場合的本地餐飲集團LUBUDS創辦人及行政總裁Louie Chung表示，疫情期間集團繼續擴充，三年間新增了約16、17家左右的新餐廳，以疫情期間的經驗去看，每次放寬防疫措施後，餐飲生意都會「V型反彈」，因此措施取消後，集團生意已回復至2018年的七成半，有信心到年底可回復到八至九成水平。

他指，雖然食材、人力資源及租金上升，亦要通過不同方式留住人才，不過今年亦會繼續開新分店，包括大圍、中環及灣仔等區份，預料店舖數目達50家左右的水平。

另外，Mastercard與LUBUDS宣布合作，首階段Mastercard會在自家平台中，推廣LUBUDS旗下的餐廳，而LUBUDS則提供獨家優惠，如餐牌以外的特色菜單，或名廚親自示範烹飪等。

陳一芳指，早在去年8月已經開始籌備，取消防疫措施後便逐步推出活動，目標希望利用Mastercard的國際平台，各全球推廣本地企業。她又表示，有別於只提供折扣等優惠，今次是希望向客戶提供「Priceless」（無價）的體驗，不同層面的客戶都有受惠。

她又表示，Mastercard一向有與不同行業本地公司合作，未來希望利用Mastercard，以不同企業聯繫在一起，產生協同效應，亦會繼續發展大灣區市場。