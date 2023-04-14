人行貨幣政策委員會﹕要有效防範化解優質頭部房企風險

人民銀行貨幣政策委員會近日召開2023年第一季度例會時指出，要有效防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，扎實做好保交樓﹑保民生﹑保穩定各項工作，因城施策支持剛性和改善性住房需求，加快完善住房租賃金融政策體系，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。



同時引導平台企業金融業務規範健康發展，提升平台企業金融活動態監管水平。推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

會議指出構建金融有效支持實體經濟的體制機制，完善金融支持科技創新體系，引導金融機構增加製造業中長期貸款，支持加快建設現代化產業體系，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應。

會議稱當前國際經濟增長放緩，通脹仍處高位，地緣政治衝突持續，發達國家央行政策緊縮效應顯現，國際金融市場波動加劇。內地經濟呈現恢復向好態勢，但恢復的基礎尚不牢固。要精準有力實施穩健的貨幣政策，搞好跨周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，全力做好穩增長﹑穩就業﹑穩物價工作，著力支持擴大內需，為實體經濟提供更有力支持。在內地糧食穩產增產﹑能源市場平穩運行的有利條件下，保持物價水平基本穩定。