消費券｜AlipayHK推存款馬拉松　年息4.5厘　最多賺1122元

【消費券2023/消費券優惠/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】首期3,000元消費券今日（16日）派發，AlipayHK聯乘螞蟻銀行推出存款馬拉松優惠。由即日起至4月30日，特選客戶可享4.5%特惠年利率，最多賺1,122.3元。而全新螞蟻銀行用戶再送總值1150元優惠券，禮券適用於淘寶、繳付帳單、生活百貨、家電等。



由即日起至4月30日，以AlipayHK領取消費券的用戶，可專享螞蟻銀行存款馬拉松優惠，賺高達1122元利息。凡登記參與且成功開通Ant Bank PayLater，並接受額度，及於4月30日前使用Ant Bank PayLater完成至少一筆消費，即可享有高達4.5%特惠年利率。

戶可以選擇存入50,000元或100,000元至存款寶，並於5月1日至7月31日期間，維持存款寶結餘不低於存款金額。直至8月30日，存款寶利息將發放至合資格的賬戶內。相關基本利息僅供參考。

全新螞蟻銀行用戶可享高達1150元的迎新獎賞，包括150元淘寶禮券、100元禮券、150元繳費帳單禮券、網購生活百貨禮券（適用於HKTVmall、日本城網購、百佳網店、鄰住買、ZTORE）、150元家品家電禮券、150元個人護理用品禮券、150元休閒娛樂禮券（適用於國泰航空、HK Express、KKday、香港迪士尼樂園官方網店等）、150元時尚珠寶禮券。

AlipayHK上周已宣布，聯同螞蟻銀行（香港）和一眾商戶推出消費券用戶專屬優惠加碼消費券，獎賞總值高達3,270元。

於4月16至30日推廣期內，12至18歲人士成功開通AlipayHK並完成身分認證，即可獲高達70元優惠；於推廣期內增值一筆不少於100元至帳戶餘額，可獲15元優惠券。推薦12至18歲好友登記成為AlipayHK全新用戶亦可獲50元優惠券，轉帳給合資格用戶同樣可獲15元優惠券；完成所有任務可獲高達150元獎賞。

此外，4月16至30日期間，消費券用戶付款次數最多頭10位，可獲3,000元消費優惠，第11至2000名付款次數最多消費券用戶則可獲得100元消費優惠。