滙豐全新「聯動大灣區」中小企中心開幕　通關後客流上升兩倍

滙豐位於上水的滙豐「聯動大灣區」中小企中心今日（17日）正式啟用，為各行各業中小企的跨境業務提供支援。



滙豐指新的「聯動大灣區」中小企中心位於上水廣場，中心鄰近多個內地關口。同時，中心長駐熟悉大灣區市場的專責諮詢團隊，可以一站式解答中小企有關財務規劃、業務發展和要員保障等查詢，並為客戶進行詳盡業務分析，提供量身定制的銀行服務和解決方案。商業客戶亦可於中心辦理不同銀行事務，包括開戶、跨境支付、融資、貿易及財富管理等。

此外，自香港與内地於今年2月初全面恢復通關以來，到訪滙豐中小企中心的客戶人數持續上升，其中「聯動大灣區」中小企中心的客流更較通關前上升兩倍。同時，滙豐工商金融服務熱線近月有關開立戶口的查詢亦有所增加，較一月份上升接近四成，客戶主要希望了解所需文件和流程。

滙豐香港工商金融中小企業主管王海珍表示：「大灣區一直是滙豐業務策略重點之一，隨著香港與內地全面恢復免檢疫通關，滙豐全新『聯動大灣區』中小企中心將針對客戶的業務擴展需要，為中小企先想一步，加快部署大灣區市場，把握無限跨境商機。我們會繼續透過線上線下渠道為中小企提供全方位支援，一方面善用新科技加強數碼銀行服務，助他們即時處理日常交易及理財所需，同時提升中小企中心的專業支援，與客戶共同籌劃長遠發展。」