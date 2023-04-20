馬時亨訪問演藝界名人　大談香港情懷　首集歌神信息量大｜溫多娜

港鐵前主席馬時亨早前主持訪談節目《馬時亨名人堂》，請來政商界重磅人物，例如呂志和、史美倫等做嘉賓，贏盡口碑，喜歡睇的觀眾有好消息，事關馬生再獻新猷，拍了全新一輯《馬時亨．香港情》，集中訪問演藝圈名人。

《馬時亨．香港情》集中訪問演藝圈重磅人物，大談香港情懷。﹙節目畫面截圖﹚

節目源自市民「建議」

各位，千萬不要以為馬生「撈過界」，兼做娛樂節目主持，今輯節目十分有心思，請嘉賓從自身出發，分享他們的香港情懷。至於為何有此構思，馬生同溫多娜講，佢有日行街，撞到一對夫婦，除了讚《名人堂》好睇外，還建議馬生訪問一下他們這類香港市民，而馬生亦好重視「民意」，旋即與資深製作人蕭潮順「傾傾」，這位著名監製好同意要講下香港故事，但覺得須有「吸睛」元素，於是想到訪問演藝界。

「《名人堂》主要是個人故事，《香港情》多啲請受訪者分享對香港嘅情懷，節目英文名係「Love for Hong Kong」，因為我哋對香港都好有愛，想為香港做啲嘢！」

馬生仲話，節目不單只回憶過去，珍惜現在，仲會展望未來，例如鄧達智希望香港成為服裝設計中心，學友則希望香港樂壇可以做到如K POP般蓬勃。

八集節目各有主題，涉及衣、食、行，電影等。﹙節目畫面截圖﹚

八集各有主題 林子祥唱主題曲

今輯節目雖然只有八集，但各有主題，涉及衣、食、行，加上電影、音樂、親子、教育等港人易有共鳴的領域，嘉賓絕對星光熠熠，有梁家輝、張學友、張文新、譚詠麟、區瑞強、薛家燕、黎耀祥、陳山聰、鄧達智、張智霖、鍾鎮濤、吳錫輝、曾智華、陶大宇和曾志偉。至於為何無香港人最關心的「住」，馬生好坦白，直言「比較複雜」。

問到邊集最難忘，馬生當然話「集集都好睇」，但就認為首集請來「歌神」學友講移民，講他對香港的感情，「message﹙信息量﹚」好大，馬生仲叫溫多娜看完之後再找他「解讀」一下。

節目本周六﹙22日﹚首播，主題曲已有得聽，由林子祥重新演繹廣東話版的《東方之珠》，歌詞「無盡的勇氣，無窮的鬥志，永存不變」，是香港的寫照，「經過67﹙暴動﹚、制水、股災、疫情，香港始絡very strong！」馬生鼓舞道。