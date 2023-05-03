國泰免費機票抽獎結果今日公布　記緊查閱電郵郵箱！

國泰（0293）早前舉行「飛遇世界大賞」機票禮遇，由香港國際機場贊助送出2.7萬張由香港出發至全球26個國家﹑46個城市的單人經濟艙來回機票，抽獎結果今日（3a日）出爐。有份參與抽獎者，可先查閱電子郵箱（包含垃圾郵箱），如郵箱內並無收取中獎通知郵件，代表未能中獎。



國泰亦指出，有包括燃油附加費及其他相關稅項，由中獎者支付。

是次活動包括26個國家、共46個城市，包括美國、加拿大、英國、法國、德國、意大利、荷蘭、瑞士、日本、韓國等地。

國泰又指，是次抽獎活動中的免費機票中獎者須為國泰會員，提醒有意參加者可於參與抽獎活動前，事先準備好國泰會員帳戶。

國泰免費機票抽獎須先做會員

如成功抽中免費機票，但未成為國泰會員，須於5月9日前，使用登記抽獎活動的資料註冊成為國泰會員，並確保手機號碼已用做國泰會員登錄ID。若然獲得中獎通知時已是國泰會員，則須於5月9日前確保國泰會員資料中所預留已用做登錄ID的手機號碼與參與是次抽獎活動時所填寫的手機號碼一致。

國泰免費機票抽獎方法

至於參加方法方面，據國泰網站顯示，只需在國泰網站登記為會員參加抽獎，並在網站上填寫表格，包括以英文填寫旅行證件的姓名拼音、電子郵箱地址及手機號碼，並選擇目的地國家，即可點擊提交。