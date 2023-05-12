疫情改變消費習慣　MEI發現5項轉變　料服裝消費將反彈

3年疫情市民生活模式改變不少，消費為其中一個受影響範疇。據Mastercard經濟研究院（MEI）分析，本港市民在其中不少市民在經歷社交距離措施後轉為在家工作，並更關注整體身心健康。整體而言，消費模式上有5項轉變。



Mastercard經濟研究院指出，消費者會重新擁抱期已久的購物體驗。疫情期間不少消費者只能透過網上消費，隨著防疫措施從去年5月起放寬，消費者在服裝﹑鞋類及珠寶購物等類別的消費支出大幅反彈。從去年5月至12月期間，按年支出較2019年同期按月支出水平高。

Mastercard經濟研究院料市民對珠寶及鞋類等消費將會出現反彈。（廖雁雄攝）

化妝及美容產品消費增

同時發現消費者渴望在防疫措施放寬後展現最佳狀態。Mastercard經濟研究院指出，自放寬防措施施以來，化妝品及美容服務消費同樣增加，反映市民為迎接社交活動而熱衷打扮。從2022年5月至年底，美容相關消費每月平均水平較2019年同期增加近2倍。

消費者的飲食習慣轉變。疫情爆發後促使港人多在家中下廚。當2022年1月社區確診宗數增加，政府加強防疫限制，導致在今年1至3月餐飲場所消費較2021年10至12月急劇下跌，同時間於雜貨店消費則增加。

該研究院亦發現，消費者的寵物獲得更多關愛，於旅遊受限制及遠程辦公模式下，市民能投放更多時間以照護寵物，對寵物相關產業支出增加。去年12月市民於寵物商店的支出較2019年1月增加1倍。

疫情期間，雜貨消費增加。（資料圖片）

料服裝及鞋類消費將反彈

此外消費者會有令人興奮的新興趣和消遣。由於社交距離措施和戶外活動禁令，導致不少港人在疫情期間轉向靜態活動，包括閱讀﹑遊戲﹑藝術及手工藝。在2019至2022年期間有關活動消費支出表年增加，又指出藝術及手工藝支出較疫情前增加1倍。

Mastercard亞太及中東地區首席經濟學家David Mann表示：「香港消費者的消費模式因疫情而轉變，我們預計消費者將繼續重新釐定對其而言重要的事物。隨著疫情消退，Mastercard看到消費者更傾向進行社交活動以及體驗新事物。消費是本地經濟復甦的重要支柱，隨著社會步入後疫情時代，預計主流消費領域如服裝、鞋類和珠寶等將出現反彈。」