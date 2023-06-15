金管局余偉文：港息將維持高位一段時間　置業需小心管理利率風險

美國暫停加息，符合市場預期。金管局總裁余偉文表示，據點陣圖美國可能再加息1至2次，並可能在未來數年維持高利率，直至通脹持續回落接近目標，才會考慮減息。聯滙制度下，港美息差會促使套息交易，令港息升近美息，港息也會維持高位一段時間，市民在作出置業及借貸決定需要小心管理利率風險。



他指出，近期本港拆息上升，除了受美國息口政策影響，也有季節性因素包括半年結及公司派息，預計至6月尾前港息會持續波動，升近美息，其後可能有所回落。港銀近期上調存款利率爭取存款，半年結過後，存款利率是否會如同去年底般高，或者有所回落，需要視乎市場對港元需求，以至對拆息的影響。

稱按市況調整外匯基金票據發行量

至於高息口環境對於本港經濟及樓市影響，他認為，息口只是影響因素之一。經濟受不同因素影響，本港通關復常後遊客已恢復至疫前六﹑七成，商業活動及零售消費等也回升，預計本港今年整體經濟向好，雖然出口受壓，但在內需及旅遊帶動下，GDP增長或能夠達至政府目標區間（3.5%至5.5%）上限。

樓市方面，除了利率因素影響，也受整體經濟、失業率及政府樓宇供需等因素。至於會否調整逆周期措施，會關注樓市成交及供需情況，還有整體經濟、失業率及外圍因素等。

目前銀行體系結餘降至400多億元，余偉文表示，仍能充裕地應付銀行需要，美國量化寬鬆前，銀行結餘通常都處於100億元以下，相信目前資金並非太緊，不會對銀行體系帶來很大衝擊。另外，金管局會按照市場需求增發或減發外匯基金票據，也要考慮港元利率情況，但目前未有需要透過減發票據以增加市場資金。