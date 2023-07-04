Tesla股價飆升　馬斯克身家上半年增966億美元　重奪全球首富寶座

Tesla創辦人兼行政總裁馬斯克，重奪世界首富身份。在今年上半年馬斯克身家增加966億元（美元‧下同）至逾2,000億元。至於近期不時與馬斯克隔空交戰﹑社交媒體Facebook母企Meta創辦人兼行政總裁朱克伯格，縱使身家增加589億元，遠遠落後於馬斯克。在兩人較勁中，馬斯克先勝一仗。



在今年上半年身家有進賬者，又豈止馬斯克及朱克伯格。據《彭博》引述彭博億萬富豪排行榜顯示，全球最有錢的500名富豪，身家合共增加8,520億元，即每日每名富豪身家增加1,400萬元。

一眾富豪身家水漲船高，與歐美等多國股市攀升，其中Tesla及Meta科技股再次成為投資者追捧對象，馬斯克及朱克伯格等科企創辦人及股東，身家亦隨之攀升。

印度富豪阿丹尼身家縮水逾600億美元

不過亦有部份富豪身家在上半年大縮水，其中印度富豪阿丹尼因旗下企業遭到沽空機構興登堡狙擊，導致身家在半年內累計縮減602億元，為一眾富豪中身家縮水最多的一位。其中在1月27日單日減少208億元。當日正是受到興登堡狙擊後，旗下企業股價急跌的日子。

至於有「華爾街之狼」的伊坎，旗下企業同樣受到興登堡狙擊。Icahn Enterprise LP在今年5月被指估值嚴重高估，導致伊坎身家減少134億元或57%。

李嘉誠身家接近300億美元

至於最新排名方面，彭博億萬富豪排名榜顯示馬斯克仍是世界富豪，身家達到2,470億元，法國LVMH主席阿諾特身家為1,990億元，排名第2。朱克伯格身家為1,040億美元，排名第9。農夫山泉（9633）董事長鍾睒睒身家為641億元，排名第18，為華人中排名最高。

阿里（9988）創辦人馬雲身家337億元，排名為40，長和系創辦人李嘉誠以289億元排名為49，人稱四叔的恒地（0012）創辦人李兆基，身家206億元，排第81名。