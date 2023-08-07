摩通私銀據報推銷美元遠期賭聯滙不脫鈎　最多賺90萬港元

美國加息周期雖近尾聲，但港元拆息仍持續偏緊，港滙在每美元兌7.8港元的聯繫滙率中線徘徊上落。有消息稱，美資行摩根大通私人銀行近日向其私人銀行客戶推銷與港滙掛鈎、賭聯繫滙率不脫鈎的槓桿交易產品，以每美元兌7.76港元為協定價，透過2年遠期合約買入美元沽出港元。



私銀客入場門檻2500萬美元

據悉，只要2年期內聯滙不脫鈎，客戶賭港滙走弱便能從中獲利，相比7.76的協定價，當港滙轉弱至7.85，客戶滙價上最多可贏900點子，賺90萬港元。而當港滙轉強至7.75，最多只是輸100點子，損失10萬港元。

按每張合約名義金額1,000萬美元（約7,800萬港元）計，客戶只須存放相當於名義金額5%的保證金便可參與。資料顯示，成為該行私銀客的入場門檻為2,500萬美元（約1.95億港元）。

最多輸10萬港元

摩根大通私人銀行對於消息不予評論。金管局表示，對個別銀行的具體交易原因及情況不作評論，但銀行銀行在提供槓桿或保證金交易服務時，應充分披露產品或交易的性質、特點、條款及相關風險，確保客戶願意並具備足夠淨資產，承擔槓桿交易風險及潛在損失。

有分析認為，外界對港府捍衞聯滙的決心沒什麼懷疑，現時投資市場又風高浪急，與港滙掛鈎、賭聯滙不脫鈎的槓桿交易產品，「輸極有限」兼穩中有賺，故不時會有銀行向專業客戶推介。