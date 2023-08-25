摩笛再奏起　3個月內2度降恒指目標價　予最新目標18500點

摩笛又再奏起！摩根士丹利於3個月第2次降低恒生指數目標價，由原來目標價21500點降至18500點。該行指出看淡內地今﹑明兩年經濟增長前景，為下調恒指目標價原因。



除卻降低恒指目標價外，大摩亦將國指目標價由原來的7230點降至6450點，MSCI中國指數於2024年6月的目標亦由70降至60。該行指出在悲觀情境，MSCI中國指數有可能跌至40。

該行進一步指出調低大市預測目標，是因為早前將內地今﹑明兩年經濟增長預測降低。由於房地產行業問題﹑地方政府融資工具﹑通過緊縮及刺激措施推遲，增加企業盈利壓力；今年企業盈利大幅下調，及估值乘數的假設較低等，引致該行降低大市預測目標。

高盛降MSCI亞太（除日本）指數目標

另一大行高盛發表報告，指出內地房地產行業市場壓力向亞洲其他地區蔓延，將放緩該地區的盈利及回報，將MSCI亞太（除日本）指數多個目標水平。

高盛指出考慮由於地產風險而修訂中國預測，以及中國與亞洲密切關聯，把2023年區域盈利增長預測從無增長，降至跌2%「這包括下調澳洲﹑香港和馬來西亞的盈利預測」。日前高盛下調對內地股市預測，為3個月第2次，與房地產市場風險蔓延的擔憂再度升溫。

浙江衛視宣布由於觀眾及網民反映的《中國好聲音》節目的問題正在調查中月，暫停播出有關節目。

高盛將MSCI亞太（除日本）指數的12個月目標預測從580，降至555。

該行維持韓國﹑日本及中國為亞洲重要高配目標，對各個市場的理由分別是明年的盈利，公司治理改善，潛在政策支持。