越南首富旗下VinFast兩日瀉56%　外媒引專家指流通量少留意大波動

越南電動車生產商VinFast自完成與何猷龍旗下特殊目的收購公司（SPAC）合併，並於8月15日在納斯達克市場掛牌後，股價相關波動。在周一（28日）1時股價曾攀升至93億元（美元‧下同），市值達到2,100億元。不單止成為全球市值第三大汽車製造商，其市值更超越高盛及波音等藍等股。可是VinFast股價未能再進一步之餘，更在周二及周三連跌2日，股價累瀉56%，市值降至不足千億元。



成立於2017年的VinFast是越南首家電動車生產商，更被視為「越南版Tesla」。在今年上半年VinFast售出1.1萬輛電動車，惟主要集中於越南當地。

對於VinFast的股價走勢，《彭博》指出讓人想去1年同樣登陸美股市場的尚乘數科。尚乘數科曾於短短數周內累升320倍，市值一度高達4,000億元，超越摩根大通等大行。可是尚乘數科隨後股價大跌99%，現時市值縮減至11億元。

VinFast早前與何猷龍旗下SPAC合併後，於美國納斯達克市場上市。（資料圖片）

不過VinFast是越南最知名公司之一，並由越南首富潘日旺出資。潘日旺旗下的Vingroup業務橫跨地產﹑酒店﹑醫院及購物中心，在過去6年對VinFast注資82億元。

潘日旺為VinFast最大股東，其本人直接或間接持有該電動車生產商99.7%股權。報道引述Saxo Markets大中華區財富管理業務主管Ken Shin指出，VinFast及尚乘數科流通量少﹑具有網紅股特徵上相似，投資者要小心價格大幅波動。