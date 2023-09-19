上海美商會稱52%受訪者對未來中國業務前景感樂觀　屬逾20年最低

上海美國商會調查顯示，只有52%受訪者表示，對未來5年中國業務前景至少略微樂觀，比例較去年下跌3個百分點，為1999年商會對會員開展調查以來最低水平。



該會報告指出，「對地緣政治﹑中美關係和中國經濟不佳的擔憂都對預期構成壓力」，與2019年美中貿易期間的情況相比，更多的公司在此次調查中稱前景「有點悲觀」或更糟。

調查於今年6月進行，訪問約300多名受訪者。個別外企高管發出長期承諾疲勞警報，人們懷疑內地政府是否將出台有意義的政策支持。近五分一受訪者指出，正考慮未來數年將部份業務遷出內地，其中東南亞﹑美國及墨西哥為潛在目的地。

即使內地從疫情中重新開放，但受訪對未來盈利能力的預期亦相對低迷。只有40%調查受訪者預期收入增長將在未來3至5年內超出全球增長。

三分一受訪者擬增加投資

大約三分一受訪者指出，計劃今年在內地增加投資，比例較去年略增。內地市場增長潛力及取消疫情防控是主要原。

上海美國商會指出，內地政府最近的舉措也有利於外國企業。該組織提到延長外籍人士稅收優惠政策，及國務院加大吸引外商投資的24點計劃均為積極跡象。