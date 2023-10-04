JPEX案｜平台指DAO公投方案獲68%用戶同意　另警方今早再拘捕1人

虛擬資產交易平台JPEX上月13日遭證監會點名，其後證監會指出由於事件可能涉及詐騙，已將案件轉介警方。據了解，警方今日（4日）早上在屯門區拘捕一名28歲姓劉男子，為詐騙犯罪集團成員，警員到其位於滿名山的住所搜查。JPEX案至今共19人落網。



截至10月2日下午5時，警方共接獲2,467名受害人報案，涉款約15.22億元。另外，較早前在澳門落網、上周六（9月30日）移送本港港澳客輪碼頭被捕的兩名男子，已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。

另一方面JPEX於官方網站公布DAO持份者分紅方案公投投票結果。JPEX指出經過數據核對，是次公投有68% 用戶同意通過，平台將尊重用戶的投票決定，於2023年10月4日起，開始分階段逐步執行 DAO 持份者分紅方案，以完成JPEX的整體性調整，並予以持份者及用戶更理想的交易體驗。

JPEX稱將以DAO形式營運

JPEX指出於方案開始執行後，同意認購DAO持份者分紅的用戶，將會陸續從以下方面獲得平台的不同分紅，包括：平台新代幣的上架費用分紅﹑現貨及衍生產品的手續費收益分紅﹑按照持份者分紅所持有的比例，分發相應的平台幣JPC﹑PPC收益池餘下的USDT 將按持有者所擁有的分紅比例，階段性的分發至持有人。JPC收益池的USDT每日收益將會於方案執行後停止派發，而 12%的JPC年化收益將不受影響。

JPEX指出平台將開始轉為以DAO形式進行營運，所有擁有DAO持份者分紅的持有者，都可以於未來獲得投票權，並在平台的決策上，以公投的形式進行參與。