JPEX｜財庫局向立法會提交文件　稱不時檢討香港監管框架

虛擬資產交易平台JPEX上月13日遭證監會點名，其後證監會指出由於事件可能涉及詐騙，已將案件轉介警方轉介予警方。財經事務及庫務局向立法會財經事務委員會提交文件，旨在向委員簡介有關虛擬資產交易平台監管的最新發展，包括發牌制度的推行，以及其相關宣傳，和投資者教育工作。



文件指出，政府及證監會高度關注近日與JPEX有關的事件，並已立即採取措施以回應公眾對未受監管的虛擬資產活動的關注。於9月25日，證監會公布一系列加強訊息發布及投資者教育的措施，其中包括公布多份虛擬資產交易平台名單，推出一系列公眾宣傳活動以提高防騙意識；及對虛擬資產相關的不同業務繼續加強情報搜集，包括與警方探討設立專門渠道，分享有關虛擬資產交易平台可疑活動和違規行為的訊息。

政府、證監會及其他監管機構將繼續通力合作，致力維護投資者權益和市場信心，同時締造便利的營商環境，透過受適當規管的服務提供者，推動本港第三代互聯網生態系統可持續和負責任的發展。

此外，秉持「相同業務、相同風險、相同規則」的原則，政府及監管機構會不時檢討香港的監管框架，並考慮就市場的新發展適時引入措施。這些措施可包括規管虛擬資產交易平台以外的虛擬資產相關業務。