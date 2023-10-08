「惡魔式」老闆擁超強創造力　想跟其「搵食」有五大貼士｜陳仕娜

馬斯克自傳的作者形容他是一位「混蛋」、缺乏同理心，無視旁人的感受，一味向前衝，一心想開天辟地，創造大成就。極端聰明、極度自我、對事業極致狂熱，亦極難相處，像馬斯克、喬布斯、貝索斯都是沆瀣一氣的同路人。喬布斯認為不能同情善待別人，因而犧牲自己更大的使命，這是一種「自我主義」；經營一家巨企，對眼前的人示好，意味着千千萬萬名員工將受到傷害。

馬斯克亦明白同理心是美好的品質，但與商業世界相悖，不適於經營企業，很多事情容不下婆媽矯情，必須堅决果斷。他經常在會議上衝口而出「這是我聽過最愚蠢的事」，蓋茲、貝索斯、喬布斯也同出一轍，尖酸刻薄的作風令人反感。某程度上壓抑了員工說誠實的話，但大老細毫不在乎，一心只要頂尖團隊，將懶惰鬼、濫情精，或腦袋不清的糊塗蛋拼棄門外，這種實話實說的領導方式又出奇的奏效。

「惡魔式」的老闆非常難服侍，卻擁有超強的工作效率和創造力，輕視民意與訴求，唯我獨尊披荊斬棘，成就他眼中的大事業。你想跟這種強人「搵食」，參考一下趨吉避凶的小要點：

一. 超前部署

你如果能比老闆早一步想到下一個動作，那你就很容易被他看見。

二. 拋棄「玻璃心」

被罵之後不要放棄，臉皮要夠厚，將自尊心化為動力，老闆一般不捨棄肯努力的人。

三. 不怕吃虧

做完自己份內事，發現那裏有需要幫忙，願主動伸援手協助，在老闆眼中這是顧全大局的好將才。

四. 主動出擊

當老闆拋出任務，問「有誰自願勝任時」，大部分人都低頭亂塗鴉、死盯着電腦螢幕或者迴避目光在捽手指，這時願意主動接招的人，自然贏得老闆的目光。展現企圖心、勇於跳脫舒適圈，最讓老闆眼前一亮。

五. 執生能力高

大小危機層出不窮，若能即時獻上妙計把窘境解決，就是公司的救星，老闆的福星。

狂人老闆還有這些特質：親力親為、個人主義、控制狂、工作狂、標準高、價格敏感、思想跳脫、市場觸覺強，你最好認清他的特質，才有望順風起飛。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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