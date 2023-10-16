調查｜逾6成本港機構明年擬加薪　加薪幅度4.1%

打工仔辛勤工作，總希望得到合理回報及贊賞，獲得加薪與否可以反映出其工作表現是否獲得認同。據人力資源管理學會聯同人力資源企業「中智公司」分別進行「2023年薪酬趨勢調查」，發現本港僱員平均加幅為3.8%，不及大灣區僱員的5.5%加幅。



至於表示在明年會加薪的機構比率，逾6成本港機構表示會加薪，加薪幅度為4.1%；表示在明年會加薪的大灣區的機構接近3成，加薪幅度為5.4%。

調查發現今年本港僱員整體平均基本薪酬調整幅度為3.8%，按年升0.3個百分點，扣除今年首8個月綜合消費物業指數的1.8%升幅，實際基本薪酬調整幅度為2%。

調查指出受訪的本港機構中，98.6%機構在今年加薪，凍薪為1.4%。表示有加薪的機構中，93.2%僱員獲加薪，凍薪的僱員佔6.8%。按員工職級計算，中層僱員基本薪酬調整幅度為3.9%，高級僱員薪酬加幅為3.8%。

71%大灣區機構今年有加人工

大灣區機構今年加薪幅度為5.5%，而受訪機構中，71%機構有加薪，凍薪佔29%。

固定花紅方面，受訪香港機構中，41.8%表示有固定花紅制度，平均金額為1.04個月基本薪酬。非固定花紅制度的機構中，91.7%機構表示設有非固定花紅制度，66.4%僱員符合非固定花紅計劃資格，平均金額為1.3個月基本薪酬。