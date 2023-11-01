本港9月零售銷售按年升13%遜預期　政府：受惠訪港旅遊業持續復蘇

政府今日（1日）公佈，本港2023年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年上升13%，低於市場預期升13.8%。8月的零售業總銷貨價值的修訂估計，按年上升13.7%。與2022年同期比較，2023年首9個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，上升18.6%。



9月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔11%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為35億元，按年上升22.0%。8月的零售業網上銷售價值的修訂估計，按年下跌9.5%。與2022年同期比較，今年首9個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計，下跌2.3%。

扣除其間價格變動後，9月的零售業總銷貨數量的臨時估計，按年上升10.1%。8月的零售業總銷貨數量的修訂估計，按年上升11%。與2022年同期比較，2023年首9個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計，上升16.5%。

港府：訪港旅客恢復會惠及零售業

今年第三季與第二季比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計，下跌3.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計，則下跌4.2%。

政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業和私人消費持續復蘇，零售業總銷貨價值在9月按年繼續明顯上升。展望未來，訪港旅客進一步恢復應會惠及零售業。住戶收入持續改善和政府多項支援措施，包括「香港夜繽紛」等將提供支持。