零售管理協會料11月較多人留港消費　本地生意額或呈輕微上升

本港2023年9月的零售業總銷貨價值的臨時估計為318億元，按年上升13%，低於市場預期升13.8%。零售管理協會執行總監羅振邦表示，9月上半個月有黑雨等影響，而下半個月雖然有大型慶祝中秋活動，但整體生意略微下降。



至於10月銷情，羅振邦表示，儘管10月有國慶假期，訪港旅客增多，但港人北上潮持續，本地消費疲弱，10月整體零售生意一般。他認為，生意上升及下降的受訪商戶各佔一半，均錄得單位數至低雙位數變幅。

他續指，對比疫情前的2018年，八成受訪商戶指出現時生意，相差低雙位數至高雙位數，反映現時需求疲弱，生意未有爆發性反彈，僅呈溫和增長。另外，超過七成半受訪商戶預計，11月沒有節日假期，較多港人留港消費，但生意額不會有大幅增長，或錄得單位數至低雙位數上升。

對夜繽紛持審慎且正面看法

對於政府近期推出夜繽紛活動，羅振邦對此持審慎且正面看法，指出港人需時習慣夜間消費，他希望能吸引旅客的同時，亦可帶動港人消費。

為改善本港零售市況，他指早前對於今年的施政報告，已提出5個建議，包括協助業界控制成本、解決人才短缺挑戰、重塑旅遊體驗等。