報告指荷蘭退休金制度最佳　香港排名第21　落後智利及哈薩克

退休屬人生最重大決定，所以在退休前要有周全部署及考慮。除卻個人策略與安排外，當地的退休金制度亦是相當重要。據美世（Mercer）最新發表的《美世CFA協會2023全球退休金指數》報告顯示，荷蘭的退休金制度為47個國家或地區中最佳，香港則以64分排名第21，既落後於英國（第10名）及瑞典（第9名）等歐洲國家，亦不及烏拉圭（第15名）及智利（第14名）等南美國度，甚至低於哈薩克（第20名）。



報告中荷蘭以85分排名第一，冰島﹑丹麥及以色列分列第2至4名，4個國家得分均逾80。報告指出4個國家擁有A級及穩健的退休收入制度，可提供良好福利，並且屬可持續。

至於澳洲﹑新加坡等得分介乎75至80分的國家，其退休制度屬B+級；挪威﹑加拿大及德國等得分介乎65至75的國家，評級為B級。美世指出B+及B級的國家，其退休制度擁有穩健結構，擁有不少良好特點，惟尚有部份領域須作提升。

哈薩克阿斯塔納（Astana）（Kazakhstan.Travel）

香港與美國及哈薩克同處C+級

美世於報告內指出，得分介乎60至65分的國家或地區，其退休金制度屬C+，當中包括香港﹑法國﹑美國及哈薩克。報告認為有關地區的退休金制度擁有部份優點，可是有主要風險及問題須要解決。若問題不作處理，有關制度的效率及可持續情況惹人懷疑。

報告內指出香港的得分較上一次調整低0.7分，又指出香港如希望提升得分，可以有以下行動，包括考慮引入個別條款讓部份退休福利成為個人收入一部份﹑提升低收入退休人士的退休金，增加家庭住戶儲蓄及降低其負債，在預期壽命正提升情況鼓勵更多年長者就業，以及引入條款當夫婦離婚時可以對雙方的退休利益給予保障。