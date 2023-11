歐盟對華電動車補貼調查抽樣只選3家內地企業。中國商務部指出,抽樣過程並不透明,嚴重扭曲補貼調查結果,做法違反常規。



商務部新聞發言人何亞東指出,中方敦促歐方歐方嚴格遵守世貿組織規則,公平公正合規,充分保障相關企業合法權益。

今年9月歐盟宣布對中國電動車補貼展開反補貼調查,考慮徵收懲罰性關稅。

歐盟旗European Union flags fly outside the EU Commission headquarters in Brussels, Belgium September 19, 2019. REUTERS/Yves Herman//File Photo