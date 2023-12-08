惠譽指香港信用評級現無下調壓力　3年前降評級因中港管治更緊密

穆迪日前將內地評級展望由「穩定」降至「負面」，同時亦下調香港評級展望至「負面」。不過另一家投資評級機構惠譽則指出，見前香港並無即時遭下調評級壓力。



惠譽評級全球主權及超國家評級主管麥克名指出，香港並無即時被調低評級壓力，又認為疫後復蘇將會更佳。與其他評級相同，香港評級主要取決於公共財政狀況﹑政府及時支付公共兵債務能力。雖然在過去數年香港政府處於財政赤字，資產負債表減少，但基本上政府資產負債表仍然穩健，支持AA-評級。同時指出經濟增長較預期低，並非評級的主要因素。對於內地評級展望，他指出目前惠譽無意下調展望，內地亦正改善地方債務問題，表示會繼續留意內地債務情況。

惠譽於2019年及2020年兩度下調香港政府信用狀況評級。麥克名指出當時作出有關決定是因為香港與內地在管治上更緊密，所以兩者評級會較接近。不過他亦指出在一國兩制下，香港擁有自己的聯繫匯率﹑經濟及貿易等政策，所以香港與內地有不同評級。

指出香港須與內地及廣泛外界有聯繫

對於政府指出，香港與內地聯繫應是香港發展優勢而非拖低評級因素。麥克名指出惠譽相當明白香港與內地更緊密，能從內地快速增長中受惠，部份行業特別受益，可是他亦指出香港作為國際金融中心，不只是與內地，而是與廣泛的外界亦有連繫。