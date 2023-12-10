攞獎一條龍　實力一條蟲｜陳仕娜

這世界有兩大類的獎項：以金錢或關係換來的獎Vs以實力論英雄的獎。「買獎」在商界稀鬆平常，是心照不宣的事。大大小小的獎項，一年四季分段推出，主辦單位通常是媒體、商會、教育機構、非牟利機構，以至商業機構，獎項分為針對機構、團隊和個人的，獎名有「傑出」、「卓越」、還有「至尊」，叫啥名堂任君選擇，更可度身訂造，總之買賣雙方皆大歡喜。

許多商業機構名不經傳，為了增加商譽，老細們願意一擲萬金買獎傍身，拿着獎項標誌印上名片、掛在官網，膠製的獎座或是鍍金的證書擺放在店舖或辦公室內，頓時覺得顏面添光，蓬蓽生輝。普羅市民不知就裏，看見某公司拿了「亞太區最傑出表現獎」，當堂肅然起敬，以為果真表裏如一，卻不曉得純屬營銷工具。所謂的「超卓品牌」、「時尚女性」、「優秀領袖」評選，評判團全是「自己友」，評審準則抽象籠統，龍門怎麼搬怎麼好。

學術獎也有這般拙劣的操作，為人師表的，就教人不忿。台灣教育部以獲取國際獎項作為學校績效指標，教授憑指導學生得國際獎項累積升等積分，地方政府把公共工程拿國際獎項作KPI，再經由媒體報導得國際建築、設計獎項，是為「台灣之光」。殊不知所謂的「國際大獎」，只是某國小地方的小獎，或靠收報名費賺錢的獎項。

在鼓吹「創造台灣之光」風氣下，建築師、設計師、建築設計系的學生對獎項趨之若鶩。國際間有一種被業界稱為「付費獎」或「虛榮獎」，這些獎項報名費令人咋舌，但「報名代表得獎」，參加者只需付費就能打造輝煌履歷、鍍金成「國際級」，故人人都前伏後繼。甚至乎，有傳「奧斯卡」也有標價的說法，小金人瞬間褪色不少。

我們的港孩父母同樣熱衷於買獎，讓小孩從小參加不同的比賽，以獲取豬肉獎，為面試增加叫價力。坊間的比賽，金銀銅優異獎要幾多有幾多，就算小朋友上了台不作聲，都可多給幾次機會，總之確保一定有獎攞。

獎項氾濫並非好事，當人人都「攞獎一條龍、實力一條蟲」，賽事以至獎項的公信力必如江河決堤，一如商界的獎項，大家看着這些「皇帝的新衣」，連拍手掌都提不勁起來。這種「買獎」文化也曲線折射出，為何本土企業大多只局限於本土，只流於表面化和短線炒作，缺乏洞悉未來的創見，難怪連一間跨國巨擘迄今也培養不出來。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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